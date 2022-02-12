Ночь в Замке Барона (Индивидуальная экскурсия)

Ночная экскурсия в дом барона или же Замок рыцаря на Ярославом Валу 1

Индивидуальная
Ночная экскурсия в дом барона или же Замок рыцаря на Ярославом Валу 1.

Нет, наверное, в Киеве дома, про который рассказывали бы столько легенд, сколько про этот удивительный дом с башней на углу улицы Ярославов Вал.

Его называют Домом Барона, замком Барона, говорят также, что на его балкончиках любят иногда посидеть киевские ведьмы
Ночь в Замке Барона (Индивидуальная экскурсия)
Ночь в Замке Барона (Индивидуальная экскурсия)
Ночь в Замке Барона (Индивидуальная экскурсия)
Ночь в Замке Барона (Индивидуальная экскурсия)
Ночь в Замке Барона (Индивидуальная экскурсия)
Ночь в Замке Барона (Индивидуальная экскурсия)

Что вы можете увидеть 🤩

  • Замок барона Штейнгеля
  • улица Ярославов вал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Мы начнём нашу экскурсию в особняке, войдя во дворик с улицы Ярославов Вал через необычные ворота, которые охраняют крылатые демоны — химеры и увидим надпись на входе — какую? Это секрет! И мы поднимемся по очень красивой лестнице, представляя себя жителями этого дома конца XIX века. Мы пройдём с вами с экскурсией по интерьерам дома Барона, полюбуемся необыкновенной красоты каминами и потолками с лепниной.
Мы побываем в башне дома и сможем выйти на удивительный балкончик и полюбоваться необыкновенным видом на Киев и Золотые ворота, который открывается оттуда. А перед тем, как провести ночь в замке барона, мы немного погуляем вокруг этого дома в квартале вокруг Золотых Ворот и поймём, почему именно в этом месте случалось огромное количество совершенно необыкновенных и мистических историй…

А еще мы расскажем вам

  • почему в доме-замке появляется призрак Белой женщины и что она напророчила хозяину дома;
  • почему дом называют «замок Барона» или же «дом Барона», хотя никакой барон здесь не жил;
  • был ли архитектор этого дома Одиноким рыцарем или Синей бородой;
  • правильно ли называть этот доходный дом особняком барона Штейнгеля.

Важная информация:

  • Вы заказываете эту экскурсию ИНДИВИДУАЛЬНО. Это значит, что гид будет работать исключительно для Вас или вашей компании. Перед экскурсией вы сможете проговорить с гидом ваши особые предпочтения и коррективы в маршрут экскурсии. Также вы можете заказать групповую экскурсию по ссылке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник Ярославу Мудрому у Золотых ворот, Киев
Завершение: ул. Ярославов Вал 1, Киев
Когда и сколько длится
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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