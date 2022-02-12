Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Мы начнём нашу экскурсию в особняке, войдя во дворик с улицы Ярославов Вал через необычные ворота, которые охраняют крылатые демоны — химеры и увидим надпись на входе — какую? Это секрет! И мы поднимемся по очень красивой лестнице, представляя себя жителями этого дома конца XIX века. Мы пройдём с вами с экскурсией по интерьерам дома Барона, полюбуемся необыкновенной красоты каминами и потолками с лепниной.
Мы побываем в башне дома и сможем выйти на удивительный балкончик и полюбоваться необыкновенным видом на Киев и Золотые ворота, который открывается оттуда. А перед тем, как провести ночь в замке барона, мы немного погуляем вокруг этого дома в квартале вокруг Золотых Ворот и поймём, почему именно в этом месте случалось огромное количество совершенно необыкновенных и мистических историй…
А еще мы расскажем вам
почему в доме-замке появляется призрак Белой женщины и что она напророчила хозяину дома;
почему дом называют «замок Барона» или же «дом Барона», хотя никакой барон здесь не жил;
был ли архитектор этого дома Одиноким рыцарем или Синей бородой;
правильно ли называть этот доходный дом особняком барона Штейнгеля.
Важная информация:
Вы заказываете эту экскурсию ИНДИВИДУАЛЬНО. Это значит, что гид будет работать исключительно для Вас или вашей компании. Перед экскурсией вы сможете проговорить с гидом ваши особые предпочтения и коррективы в маршрут экскурсии. Также вы можете заказать групповую экскурсию по ссылке.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник Ярославу Мудрому у Золотых ворот, Киев
Завершение: ул. Ярославов Вал 1, Киев
Когда и сколько длится
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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