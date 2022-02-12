Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Мы начнём нашу экскурсию в особняке, войдя во дворик с улицы Ярославов Вал через необычные ворота, которые охраняют крылатые демоны — химеры и увидим надпись на входе — какую? Это секрет! И мы поднимемся по очень красивой лестнице, представляя себя жителями этого дома конца XIX века. Мы пройдём с вами с экскурсией по интерьерам дома Барона, полюбуемся необыкновенной красоты каминами и потолками с лепниной.

Мы побываем в башне дома и сможем выйти на удивительный балкончик и полюбоваться необыкновенным видом на Киев и Золотые ворота, который открывается оттуда. А перед тем, как провести ночь в замке барона, мы немного погуляем вокруг этого дома в квартале вокруг Золотых Ворот и поймём, почему именно в этом месте случалось огромное количество совершенно необыкновенных и мистических историй…

А еще мы расскажем вам

почему в доме-замке появляется призрак Белой женщины и что она напророчила хозяину дома;

почему дом называют «замок Барона» или же «дом Барона», хотя никакой барон здесь не жил;

был ли архитектор этого дома Одиноким рыцарем или Синей бородой;

правильно ли называть этот доходный дом особняком барона Штейнгеля.

Важная информация: