Ночь в Замке Барона (с посещением особняка)

Ночная экскурсия в дом барона или же Замок рыцаря на Ярославом Валу 1

5
1 отзыв
Ночная экскурсия в дом барона или же Замок рыцаря на Ярославом Валу 1.

Нет, наверное, в Киеве дома, про который рассказывали бы столько легенд, сколько про этот удивительный дом с башней на углу улицы Ярославов Вал.

Его называют Домом Барона, замком Барона, говорят также, что на его балкончиках любят иногда посидеть киевские ведьмы
Ночь в Замке Барона (с посещением особняка)
Ночь в Замке Барона (с посещением особняка)
Ночь в Замке Барона (с посещением особняка)
Ночь в Замке Барона (с посещением особняка)
Ночь в Замке Барона (с посещением особняка)
Ночь в Замке Барона (с посещением особняка)
Ночь в Замке Барона (с посещением особняка)

Что вы увидите 🤩

  • Замок барона Штейнгеля
  • улица Ярославов вал

Что вас ожидает:

  • Мы начнём нашу экскурсию в особняке, войдя во дворик с улицы Ярославов Вал через необычные ворота, которые охраняют крылатые демоны — химеры и увидим надпись на входе — какую? Это секрет! И мы поднимемся по очень красивой лестнице, представляя себя жителями этого дома конца XIX века. Мы пройдём с вами с экскурсией по интерьерам дома Барона, полюбуемся необыкновенной красоты каминами и потолками с лепниной.
Мы побываем в башне дома и сможем выйти на удивительный балкончик и полюбоваться необыкновенным видом на Киев и Золотые ворота, который открывается оттуда. А перед тем, как провести ночь в замке барона, мы немного погуляем вокруг этого дома в квартале вокруг Золотых Ворот и поймём, почему именно в этом месте случалось огромное количество совершенно необыкновенных и мистических историй…
А еще мы расскажем вам
  • почему в доме-замке появляется призрак Белой женщины и что она напророчила хозяину дома;
  • почему дом называют «замок Барона» или же «дом Барона», хотя никакой барон здесь не жил;
  • был ли архитектор этого дома Одиноким рыцарем или Синей бородой;
  • правильно ли называть этот доходный дом особняком барона Штейнгеля.

Важная информация:

  • Вы можете заказать эту экскурсию ИНДИВИДУАЛЬНО. Это значит, что гид будет работать исключительно для Вас или вашей компании. Перед экскурсией вы сможете проговорить с гидом ваши особые предпочтения и коррективы в маршрут экскурсии. Заказать индивидуальную экскурсию по ссылке.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Лица с инвалидностью
230 грн
Взрослый
250 грн
Дети младше 12 лет
230 грн
Пенсионный
230 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: памятник Ярославу Мудрому у Золотых ворот, Киев
Завершение: ул. Ярославов Вал 1, Киев
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Интересный К.
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