Что вас ожидает:
- Мы начнём нашу экскурсию в особняке, войдя во дворик с улицы Ярославов Вал через необычные ворота, которые охраняют крылатые демоны — химеры и увидим надпись на входе — какую? Это секрет! И мы поднимемся по очень красивой лестнице, представляя себя жителями этого дома конца XIX века. Мы пройдём с вами с экскурсией по интерьерам дома Барона, полюбуемся необыкновенной красоты каминами и потолками с лепниной.
Мы побываем в башне дома и сможем выйти на удивительный балкончик и полюбоваться необыкновенным видом на Киев и Золотые ворота, который открывается оттуда. А перед тем, как провести ночь в замке барона, мы немного погуляем вокруг этого дома в квартале вокруг Золотых Ворот и поймём, почему именно в этом месте случалось огромное количество совершенно необыкновенных и мистических историй…
А еще мы расскажем вам
- почему в доме-замке появляется призрак Белой женщины и что она напророчила хозяину дома;
- почему дом называют «замок Барона» или же «дом Барона», хотя никакой барон здесь не жил;
- был ли архитектор этого дома Одиноким рыцарем или Синей бородой;
- правильно ли называть этот доходный дом особняком барона Штейнгеля.
Важная информация:
- Вы можете заказать эту экскурсию ИНДИВИДУАЛЬНО. Это значит, что гид будет работать исключительно для Вас или вашей компании. Перед экскурсией вы сможете проговорить с гидом ваши особые предпочтения и коррективы в маршрут экскурсии. Заказать индивидуальную экскурсию по ссылке.