Приглашаем вас поговорить об истории виноделия в старом Киеве — за бокалом изысканного вина, в уютном доме на Днепровской набережной, где встретились Крым и Закарпатье.



«Я вашим вином не только в дороге, но и дома пользовался», — с благодарностью писал одному из друзей в 1790 году странствующий философ-поэт Григорий Сковорода.