О Подоле с бокалом вина

Приглашаем вас поговорить об истории виноделия в старом Киеве - за бокалом изысканного вина, в...

Приглашаем вас поговорить об истории виноделия в старом Киеве — за бокалом изысканного вина, в уютном доме на Днепровской набережной, где встретились Крым и Закарпатье.

«Я вашим вином не только в дороге, но и дома пользовался», — с благодарностью писал одному из друзей в 1790 году странствующий философ-поэт Григорий Сковорода.
О Подоле с бокалом вина
О Подоле с бокалом вина
О Подоле с бокалом вина
О Подоле с бокалом вина
О Подоле с бокалом вина
О Подоле с бокалом вина

Что вы увидите 🤩

  • Почтовая площадь
  • Ул. Сагайдачного
  • Церковь Рождества Христова
  • Ул. Боричев Спуск
  • Фуникулер
  • Гостиница, где жил Куприн
  • Утерянный квартал
  • Мельница Бродского
  • Ул. Игоревская
  • Бывший хлебный магазин XVIII века
  • Дом энергетиков
  • Гостиница, где останавливалась Марко Вовчок
  • Центральная электростанция 1898 г
  • Ул. Набережно-Крещатицкая
  • Река Почайна
  • Церковь Николая на воде
  • Дом, где снимали фильм «За двумя зайцами»

«Вино запрещено, но есть четыре «но»:

  • Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий
Всем здравомыслящим вино разрешено. »
Омар Хайям

Что вас ожидает:

  • В Киеве к потреблению горячительных напитков всегда относились как к искусству. И хотя у каждой эпохи свои вкусы, привычки, по сути, мало что изменилось. Мы всё так же ценим интересную беседу и хорошее вино, особенно после увлекательной прогулки. А по пути к этому дому мы увидим «утерянный квартал», место, где была усадьба талантливого киевского зодчего, старую мельницу, колоритные дворики, полные воспоминаний коренных подолян.
  • Мы узнаем, что объединяло мукомольное дело, поэзию и революцию;
  • Увидим наибольшее инженерное сооружение на Подоле конца XIX – начала XX вв. ;
  • Узнаем, как хлебохранилище XVIII века стало пересыльной тюрьмой в XIX веке;
  • поговорим о самом крупном речном порте в Российской империи XIX века;
  • увидим современную церковь, построенную на воде.
  • А затем мы войдём в здание, где училась в пансионе знаменитая Проня Прокоповна Серкова (Сирко) из кинофильма «За двумя зайцами» и где уже более двадцати лет находится настоящий «храм» вина. Именно в этом уютном старом доме, отдыхая после прогулки и дегустируя вино, мы и поговорим об истории киевского виноделия.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Пенсионный
330 грн
Взрослый
350 грн
Лица с инвалидностью
330 грн
Дети младше 12 лет
330 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: метро Почтовая площадь, Киев
Завершение: Набережно-Крещатицкая ул., 19/21
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Интересный К.
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