«Вино запрещено, но есть четыре «но»:
- Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий
Всем здравомыслящим вино разрешено. »
Омар Хайям
Что вас ожидает:
- В Киеве к потреблению горячительных напитков всегда относились как к искусству. И хотя у каждой эпохи свои вкусы, привычки, по сути, мало что изменилось. Мы всё так же ценим интересную беседу и хорошее вино, особенно после увлекательной прогулки. А по пути к этому дому мы увидим «утерянный квартал», место, где была усадьба талантливого киевского зодчего, старую мельницу, колоритные дворики, полные воспоминаний коренных подолян.
- Мы узнаем, что объединяло мукомольное дело, поэзию и революцию;
- Увидим наибольшее инженерное сооружение на Подоле конца XIX – начала XX вв. ;
- Узнаем, как хлебохранилище XVIII века стало пересыльной тюрьмой в XIX веке;
- поговорим о самом крупном речном порте в Российской империи XIX века;
- увидим современную церковь, построенную на воде.
- А затем мы войдём в здание, где училась в пансионе знаменитая Проня Прокоповна Серкова (Сирко) из кинофильма «За двумя зайцами» и где уже более двадцати лет находится настоящий «храм» вина. Именно в этом уютном старом доме, отдыхая после прогулки и дегустируя вино, мы и поговорим об истории киевского виноделия.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.