Это самая популярная экскурсия ⛳ по Киеву - автомобильно -п ешеходная- в ходе который Вы ознакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ древнего и современного Киева!

Я покажу Вам мой любимый Киев - древний город 🏙️ на Днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.

Город времен Киевской Руси предстанет перед Вами, а также вы увидите небоскреб начала 20-го века, узнаете где состоялось роковое знакомство Распутина с царской семьей, какое кафе посещали герои романа Булгакова "Белая гвардия ", киевские места героев произведений М. Булгакова и поговорил о мистике Киева, узнаете где родился бравый солдат Швейк и где писал свои известные картины Виктор Васнецов, малую картинную галерею с произведениями М. Васнецова, Нестерова, М. Врубеля и многое другое…

Посетим Владимирский и Михайловский златоверхий соборы и полюбуемся Софией Киевской, увидим "Золотые ворота" и загадаем желания у "ежика в тумане", кота Пантюши и фонтана ⛲ "желаний"...

Увидим то место " Откуда есть пошла земля Русская" и "жемчужину" Б. Растрелли, прогуляемся по самой мистической улицей Киева и увидим потрясающие панорамы Днепра!

Пройдемся по городу великих князей Владимира и Ярослава Мудрого и побываем в киевском парке 🌳 "Гауди"- пейзажной аллее.

Вы ознакомитесь с историческими района Киева - Подол и Печерск (Киево- Печерская Лавра).

Увидим дом с "химерами", пряничный и "шоколадный" домики, средневековый замок 🏰 и дом "плачущей вдовы", мариининский дворец и парк.

Поговорим о истории 📖 и мистике, о известных людях, которые делали историю архитектуре.

Вам понравилось? Тогда приглашаю на эту прогулку!

Экскурсию по желанию гостей можно закончить возле ресторана с украинской кухней.

Для заказа этой экскурсии 🧭 на сайте оплачивается только предоплата!!!

Проводится ежедневно (Время начала экскурсий 10:30, 12:00, 15:00)

В летний период возможно начало экскурсии в 18 часов ( дополнительная оплата).

Возможно продлить экскурсию (за дополнительную плату) до 4-х или 5-ти часов.

Добро пожаловать в Киев!