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Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"

5
3 отзыва
Tatiana I.
Tatiana I. – Гид из Киева
Киев – «Мать городов русских».

Это мой родной город 🏙️, я очень его люблю и хочу передать эту любовь вам.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите самые интересные места столицы ⭐️ Украины.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 100 грн за экскурсию

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Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"

Что вы увидите

  • Владимирский Собор
  • Университет
  • театр оперы и балета
  • Золотые ворота
  • Софийский собор
  • Михайловский Златоверхий монастырь
  • Андреевская церковь
  • панораму Подола
  • пейзажная аллея
  • Владимирская горка
  • Крещатик
  • Майдан Независимости
  • Андреевский спуск
  • Печерск
  • Киево-Печерская Лавра
  • дом с "химерами"
  • "шоколадный " домик
  • "пряничный" домик
  • дом "плачущей" вдовы
  • панорамные площадки
  • и много других интересных памятников архитектуры
Это самая популярная экскурсия ⛳ по Киеву - автомобильно -п ешеходная- в ходе который Вы ознакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ древнего и современного Киева!
Я покажу Вам мой любимый Киев - древний город 🏙️ на Днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
Город времен Киевской Руси предстанет перед Вами, а также вы увидите небоскреб начала 20-го века, узнаете где состоялось роковое знакомство Распутина с царской семьей, какое кафе посещали герои романа Булгакова "Белая гвардия ", киевские места героев произведений М. Булгакова и поговорил о мистике Киева, узнаете где родился бравый солдат Швейк и где писал свои известные картины Виктор Васнецов, малую картинную галерею с произведениями М. Васнецова, Нестерова, М. Врубеля и многое другое…
Посетим Владимирский и Михайловский златоверхий соборы и полюбуемся Софией Киевской, увидим "Золотые ворота" и загадаем желания у "ежика в тумане", кота Пантюши и фонтана ⛲ "желаний"...
Увидим то место " Откуда есть пошла земля Русская" и "жемчужину" Б. Растрелли, прогуляемся по самой мистической улицей Киева и увидим потрясающие панорамы Днепра!
Пройдемся по городу великих князей Владимира и Ярослава Мудрого и побываем в киевском парке 🌳 "Гауди"- пейзажной аллее.
Вы ознакомитесь с историческими района Киева - Подол и Печерск (Киево- Печерская Лавра).
Увидим дом с "химерами", пряничный и "шоколадный" домики, средневековый замок 🏰 и дом "плачущей вдовы", мариининский дворец и парк.
Поговорим о истории 📖 и мистике, о известных людях, которые делали историю архитектуре.
Вам понравилось? Тогда приглашаю на эту прогулку!
Экскурсию по желанию гостей можно закончить возле ресторана с украинской кухней.
Для заказа этой экскурсии 🧭 на сайте оплачивается только предоплата!!!
Проводится ежедневно (Время начала экскурсий 10:30, 12:00, 15:00)
В летний период возможно начало экскурсии в 18 часов ( дополнительная оплата).
Возможно продлить экскурсию (за дополнительную плату) до 4-х или 5-ти часов.
Добро пожаловать в Киев!
Что входит
  • Услуги гида и машина с водителем
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 в холле вашей гостиницы (центр)
Место завершения
🏁 центр или ресторан с украинской кухней
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatiana I.
Tatiana I.
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3 отзыва оставили туристы

Tatiana I. проводит ещё 5 экскурсий

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