  1. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado

5
13 отзывов
Виталий С.
Виталий С. – Гид из Киева
Автомобильная экскурсия ⛳ по историческому центру Киева с посещением знаменитых храмов — Андреевской церкви и Михайловского Златоглавого собора.

На Старокиевской горе познакомитесь с древней историей 📖 Киевской Руси, а с Владимирской горки полюбуетесь лучшими панорамами города.

Осмотрим ключевые достопримечательности 🏛️ на Крещатике, Майдане и Европейской площади.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 грн за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado

Что вы увидите

  • Андреевская церковь
  • Андреевский спуск
  • Михайловский собор
  • Фуникулер
  • парк "Владимирская Горка"
  • памятник Владимиру Великому
  • Софиевский собор
  • Золотые ворота
  • оперный театр
  • Владимирский собор
  • Крещатик
  • площадь Независимости
  • Европейская площадь
  • Арка Дружбы Народов
  • стадион Динамо
  • Кабинет Министров
  • Верховная Рада Украины
  • Парк Славы (Объекты и маршрут экскурсии могут меняться в зависимости от дорожной обстановки и режима работы соборов. )
Наша экскурсия ⛳ начинается со Старокиевской горы ⛰️ (Владимирской горы, которая была названа в честь Князя Владимира, крестителя Киевской Руси), места, где, согласно летописям, было основано первое поселение 3 братьями: Кием, Щеком и Хоривом и их сестрой Лыбидь. Здесь же расположилась Андреевская церковь ⛪. Это удивительный образец барочной архитектуры XVIII в., построенный по чертежам известного архитектора Б. Растрелли. Но сейчас практически не вериться что много веков назад на вершине горы – на Перуновом горбу – стоял деревянный славянский языческий идол бог Перун, окружённый другими богами. Слева находились княжеские дворцы, а со временем и Десятинная церковь – первое каменное сооружение Киевской Руси. Дальше мы с Вами проследуем по улице Десятинной, минуя Министерство иностранных дел Украины, к Михайловскому Златоглавому собору (1108).
Посетим парк 🌳 Владимирская горка, которая долгое время была практически лысой, деревья тут не росли. Только в 1840 по заказу мэрии города на горе началось создание парка — военный инженер Лешевский разработал проект благоустройства крутых склонов, спланировал верхнюю и нижнюю террасы. Верхняя расположена на уровне Михайловского монастыря, средняя предназначалась для монумента князя Владимира, а нижняя представляла собой огибающую подножие горы дорогу от Крещатика до Подола. Увидим прекрасную панораму Киева и памятник князю Владимиру ( 1853). В 1890-х годах на кресте памятника святому Владимиру укрепили серию ламп – с тех пор каждую ночь огромный крест ярко сиял в темном небе.
Вернувшись к машине, мы проедем по улице Владимирской к Золотым воротам (1037). Увидим Национальную оперу Украины и Владимирский собор (1863). Заложен он был в 1862 году, а завершен – только в 1896 году. 34 года стройки и внутренней отделки! Из-за технических и финансовых трудностей несколько раз менялись архитекторы (Штром, Беретти, Бернгард). Последние 10 лет собор не строился, а украшался изнутри – этим то он и славен. Интересно, что его расписывали такие известные художники как Врубель и Васнецов.
Также из окна машины мы увидим: Крещатик, площадь Независимости, Европейскую площадь, Арку Дружбы Народов, стадион 🏟️ Динамо, Кабинет Министров, Верховную Раду Украины, Парк Славы, памятник Голодомору. Эскурсии по Киеву - это увлекательно и незабываемо!
Объекты: Андреевская церковь, Андреевский спуск, Михайловский собор, Фуникулер 🚠, парк "Владимирская Горка", памятник Владимиру Великому, Софиевский собор, Золотые ворота, оперный театр, Владимирский собор, Крещатик, площадь Независимости, Европейская площадь, Арка Дружбы Народов, стадион Динамо, Кабинет Министров, Верховная Рада Украины, Парк Славы, памятник Голодомору. (Объекты и маршрут экскурсии 🧭 могут меняться в зависимости от дорожной обстановки и режима работы соборов. )
Форма одежды: повседневная, платок ( для женщин).
Что входит
  • Услуги гида
  • авто Land Cruiser Prado
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 Киев
Место завершения
🏁 по запросу
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий С.
Виталий С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

13 отзывов оставили туристы

Виталий С. проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия в резиденцию Межигорье – музей коррупции на Land Cruiser Prado
5 000грн
3 часа
Экскурсия в резиденцию Межигорье – музей коррупции на Land Cruiser Prado
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Пирогово на Land Cruiser Prado
3 000грн
3 часа
Индивидуальная экскурсия в Пирогово на Land Cruiser Prado
2 отзыва
Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado
3 000грн
2.5 часа
Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado
2 отзыва
Тайны киевских двориков на Land Cruiser
3 000грн
3 часа
Тайны киевских двориков на Land Cruiser
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Киеве

Семь чудес Киева
600грн
2.5 часа
Семь чудес Киева
38 отзывов
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
120
3 часа
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
30 отзывов
Посмотреть всё самое интересное на автомобиле с панорамной крышей
Аристократические Липки
скидка35%
60
39
2.5 часа
Аристократические Липки
10 отзывов
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
1 500грн
3 часа
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
10 отзывов
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
950грн
3 часа
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
10 отзывов
Киев для детей и родителей
скидка35%
60
39
2 часа
Киев для детей и родителей
9 отзывов
Пешеходная экскурсия для детей от 5–6 до 12–13 лет по страницам истории города