Наша экскурсия ⛳ начинается со Старокиевской горы ⛰️ (Владимирской горы, которая была названа в честь Князя Владимира, крестителя Киевской Руси), места, где, согласно летописям, было основано первое поселение 3 братьями: Кием, Щеком и Хоривом и их сестрой Лыбидь. Здесь же расположилась Андреевская церковь ⛪. Это удивительный образец барочной архитектуры XVIII в., построенный по чертежам известного архитектора Б. Растрелли. Но сейчас практически не вериться что много веков назад на вершине горы – на Перуновом горбу – стоял деревянный славянский языческий идол бог Перун, окружённый другими богами. Слева находились княжеские дворцы, а со временем и Десятинная церковь – первое каменное сооружение Киевской Руси. Дальше мы с Вами проследуем по улице Десятинной, минуя Министерство иностранных дел Украины, к Михайловскому Златоглавому собору (1108).

Посетим парк 🌳 Владимирская горка, которая долгое время была практически лысой, деревья тут не росли. Только в 1840 по заказу мэрии города на горе началось создание парка — военный инженер Лешевский разработал проект благоустройства крутых склонов, спланировал верхнюю и нижнюю террасы. Верхняя расположена на уровне Михайловского монастыря, средняя предназначалась для монумента князя Владимира, а нижняя представляла собой огибающую подножие горы дорогу от Крещатика до Подола. Увидим прекрасную панораму Киева и памятник князю Владимиру ( 1853). В 1890-х годах на кресте памятника святому Владимиру укрепили серию ламп – с тех пор каждую ночь огромный крест ярко сиял в темном небе.

Вернувшись к машине, мы проедем по улице Владимирской к Золотым воротам (1037). Увидим Национальную оперу Украины и Владимирский собор (1863). Заложен он был в 1862 году, а завершен – только в 1896 году. 34 года стройки и внутренней отделки! Из-за технических и финансовых трудностей несколько раз менялись архитекторы (Штром, Беретти, Бернгард). Последние 10 лет собор не строился, а украшался изнутри – этим то он и славен. Интересно, что его расписывали такие известные художники как Врубель и Васнецов.

Также из окна машины мы увидим: Крещатик, площадь Независимости, Европейскую площадь, Арку Дружбы Народов, стадион 🏟️ Динамо, Кабинет Министров, Верховную Раду Украины, Парк Славы, памятник Голодомору. Эскурсии по Киеву - это увлекательно и незабываемо!

Объекты: Андреевская церковь, Андреевский спуск, Михайловский собор, Фуникулер 🚠, парк "Владимирская Горка", памятник Владимиру Великому, Софиевский собор, Золотые ворота, оперный театр, Владимирский собор, Крещатик, площадь Независимости, Европейская площадь, Арка Дружбы Народов, стадион Динамо, Кабинет Министров, Верховная Рада Украины, Парк Славы, памятник Голодомору. (Объекты и маршрут экскурсии 🧭 могут меняться в зависимости от дорожной обстановки и режима работы соборов. )

Форма одежды: повседневная, платок ( для женщин).