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Очаровательные Липки

5
1 отзыв
Irena
Irena – Гид из Киева
С самого появления Липок в них селились богатые жители Киева.

Когда-то здесь была липовая роща, давшая название местности.

Затем аллею вырубили, заполнив место роскошными особняками.

Именно здесь находятся роскошные дворцы, самый необычный дом Киева и Шоколадный дом.

Вы прогуляетесь 👣 мимо достопримечательностей 🏛️ самой фешенебельной части города, узнаете о людях, которые здесь жили.

И угоститесь белой шелковицей или чашечкой кофе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 300 грн за экскурсию

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Очаровательные Липки
Очаровательные Липки

Что вы увидите

  • Консерваторию
  • театр им. И. Франка
  • знаменитый Дом с химерами
  • особняк Либермана
  • Национальный банк
  • особняк Ковалинского
  • особняк С. С. Могилевцева
  • Кловский дворец
  • Мариинский дворец.
Маршрут: Консерватория – театр им. И. Франка – Дом с химерами – особняк Либермана – Национальный банк – особняк Ковалинского – «Шоколадный домик» - Кловский дворец – Мариинский дворец
Район Липки всегда воспринимались как элитное место, "населенное" роскошными особняками, тенистыми аллеями и удивительными историями.
Вы познакомитесь с обитателями самого необычно дома Киева, и возможно даже услышите их кваканье и шипение, узнаете, где и когда на Липках можно было ночевать прямо под звездами, увидите совершенно европейскую корову, и непременно попадете в оба киевских дворца.
Особенно рекомендую прогулку 👣 по Липкам вечером, когда затихает шум современности и прошлое охотнее рассказывает о ароматах роз в … Национальном банке, о ХЛАМе – любимом месте Осипа Мандельштама, и … о многом другом.
Бонусы к прогулке: дегустация белой шелковицы (в летний период), чашка ароматного кофе (в зимний период).
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 ст. метро "Майдан Незалежности", Консерватория, у колонн
Место завершения
🏁 Мариинский дворец
Очаровательные Липки
Очаровательные Липки
Очаровательные Липки
Очаровательные Липки

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irena
Irena
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