Маршрут: Консерватория – театр им. И. Франка – Дом с химерами – особняк Либермана – Национальный банк – особняк Ковалинского – «Шоколадный домик» - Кловский дворец – Мариинский дворец

Район Липки всегда воспринимались как элитное место, "населенное" роскошными особняками, тенистыми аллеями и удивительными историями.

Вы познакомитесь с обитателями самого необычно дома Киева, и возможно даже услышите их кваканье и шипение, узнаете, где и когда на Липках можно было ночевать прямо под звездами, увидите совершенно европейскую корову, и непременно попадете в оба киевских дворца.

Особенно рекомендую прогулку 👣 по Липкам вечером, когда затихает шум современности и прошлое охотнее рассказывает о ароматах роз в … Национальном банке, о ХЛАМе – любимом месте Осипа Мандельштама, и … о многом другом.

Бонусы к прогулке: дегустация белой шелковицы (в летний период), чашка ароматного кофе (в зимний период).