Что если вы знали что вас не станет уже в эти выходные?

Вы бы стали ценить каждую минуту каждого дня?

Я имею в виду... у нас только одна жизнь.

Одна жизнь как человека, которым мы сейчас являемся.

Ощутите масштабы трагедии, эмоции тех людей которые жили там когда-то. Посмотрите собственными глазами на некогда великие города бывшего СССР.

Исследуйте заброшенный город 🏙️ Чернобыль.

Откройте для себя всемирно известную зону ядерной катастрофы 1986 года.

Пройди мимо бывших магазинов, почтового отделение, кафе и многих достопримечательности 🏛️, такие как церковь ⛪ Св. Илии, парк 🌳 Славы и речной порт.

Первая остановка у памятника мужественным пожарным Чернобыля, бросившимся в реактор 4 сразу после взрыва.

Сделайте уникальные фотографии 📸 и видео из города-призрака.

Посетите смотровую площадку для осмотра реактора № 4 и узнайте больше о сложных идеях, направленных на превращение зоны в экологически безопасную систему.

Секретный объект Чернобыль-2 ЗГРЛС "Дуга"

Военные секреты Зоны отчуждения. ЗГРЛС «ДУГА-1» один из самых известных объектов бывшего СССР, точное название «5H32». «Дуга» предназначалась для оповещения угроз с воздуха (запуск межконтинентальных баллистических ракет). Сигнал, который передавала станция, напоминал стук дятла, поэтому ее еще называют Русский Дятел. Комплекс представляет собой две антенны огромнейших размеров, которые не в состоянии будет охватить объектив твоей камеры.

Продолжайте путь к пустынным улицам Припяти.

Прогулка по призрачному парку аттракционов 🎡 и бассейну Лазурного, где были привезены первые пострадавшие в день катастрофы.

После тура вы уже не будете тем же человеком которым были прежде!