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Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!

5
1 отзыв
Go2Chernobyl
Go2Chernobyl – Гид из Киева
Вы сможете посетить всемирно известную зону ядерной катастрофы 1986 года. Вы пройдете мимо бывших магазинов, почтового отделения, кафе и многих достопримечательностей 🏛️ таких, как церковь ⛪ Св. Илии, парк 🌳 Славы и речной порт.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 831 грн за человека

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Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!

Что вы увидите

  • г. Чернобыль
  • г. Припять
  • Секретный объект Чернобыль-2 ЗРЛС "ДУГА"
  • Смотровая площадка Чернобыльской АЭС
  • Памятник "Тем кто спас мир" ( рядом с ЧАЭС )
  • и многое другое
Что если вы знали что вас не станет уже в эти выходные?
Вы бы стали ценить каждую минуту каждого дня?
Я имею в виду... у нас только одна жизнь.
Одна жизнь как человека, которым мы сейчас являемся.
Ощутите масштабы трагедии, эмоции тех людей которые жили там когда-то. Посмотрите собственными глазами на некогда великие города бывшего СССР.
Исследуйте заброшенный город 🏙️ Чернобыль.
Откройте для себя всемирно известную зону ядерной катастрофы 1986 года.
Пройди мимо бывших магазинов, почтового отделение, кафе и многих достопримечательности 🏛️, такие как церковь ⛪ Св. Илии, парк 🌳 Славы и речной порт.
Первая остановка у памятника мужественным пожарным Чернобыля, бросившимся в реактор 4 сразу после взрыва.
Сделайте уникальные фотографии 📸 и видео из города-призрака.
Посетите смотровую площадку для осмотра реактора № 4 и узнайте больше о сложных идеях, направленных на превращение зоны в экологически безопасную систему.
Секретный объект Чернобыль-2 ЗГРЛС "Дуга"
Военные секреты Зоны отчуждения. ЗГРЛС «ДУГА-1» один из самых известных объектов бывшего СССР, точное название «5H32». «Дуга» предназначалась для оповещения угроз с воздуха (запуск межконтинентальных баллистических ракет). Сигнал, который передавала станция, напоминал стук дятла, поэтому ее еще называют Русский Дятел. Комплекс представляет собой две антенны огромнейших размеров, которые не в состоянии будет охватить объектив твоей камеры.
Продолжайте путь к пустынным улицам Припяти.
Прогулка по призрачному парку аттракционов 🎡 и бассейну Лазурного, где были привезены первые пострадавшие в день катастрофы.
После тура вы уже не будете тем же человеком которым были прежде!
Что входит
  • Полный визит в Чернобыльскую зону отчуждения
  • Транспортная поддержка
  • Страхование
  • Организация разрешений на посещение зоны
  • Разрешительная документация, необходимая для посещения 30-километровой зоны
  • Разрешительная документация, необходимая для посещения 10-километровой зоны
  • Разрешительная документация, необходимая для посещения города Припять
  • Разрешительная документация, необходимая для радара станции (DTH) для посещения (DTH)
  • Профессиональный гид, который говорит на английском и русском языках
  • Разрешение на фото- и видеосъемку
Что не входит
  • Обед и аренда дозиметра ( по желанию )
Начало и место завершения
🚩 Киев, ул. Симона Петлюри 28
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора!

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Go2Chernobyl
Go2Chernobyl
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