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Пешеходная экскурсия по центру Киева

Чесноков
Чесноков – Гид из Киева
Пешеходная экскурсия по центру Киева
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 300 грн за человека

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Пешеходная экскурсия по центру Киева
Пешеходная экскурсия по центру Киева

Что вы увидите

  • Михайловский собор
  • София Киевская
  • Золотые ворота
  • Ярославов вал
  • Дом учителя
  • Киевский национальный университет
  • Крещатик и площадь Независимости
Вашему вниманию предлагается экскурсия ⛳ по центральным улочкам Киева. Мы посмотрим не только самые популярные туристические места (София Киевская, Михайловский собор, Золотые ворота, улица Крещатик с Площадью Независимости), а и заглянем в гораздо менее известные места, но от этого не менее интересные. Присоединяйтесь!
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Возле памятника княгине Ольги
Место завершения
🏁 метро Крещатик
Пешеходная экскурсия по центру Киева
Пешеходная экскурсия по центру Киева
Пешеходная экскурсия по центру Киева
Пешеходная экскурсия по центру Киева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Чесноков
Чесноков
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