Вашему вниманию предлагается экскурсия ⛳ по центральным улочкам Киева. Мы посмотрим не только самые популярные туристические места (София Киевская, Михайловский собор, Золотые ворота, улица Крещатик с Площадью Независимости), а и заглянем в гораздо менее известные места, но от этого не менее интересные. Присоединяйтесь!