Вашему вниманию предлагается экскурсия ⛳ по центральным улочкам Киева. Мы посмотрим не только самые популярные туристические места (София Киевская, Михайловский собор, Золотые ворота, улица Крещатик с Площадью Независимости), а и заглянем в гораздо менее известные места, но от этого не менее интересные. Присоединяйтесь!
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 Возле памятника княгине Ольги
Место завершения
🏁 метро Крещатик
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.