когда в «православном Риме» закончилась спокойная жизнь;
как генерал-губернатор Дмитрий Бибиков покрывал хорошеньких преступниц и о киевской «даме с камелиями»;
за что увольняли полицейских в старом Киеве;
по какой стороне Крещатика следует гулять замужним женщинам;
почему киевские сады девушкам лучше было посещать в компании мужчины;
вспомним «кукушкину дачу», подольских босяков и шалаши для интимных встреч;
увидим дом, на фасаде которого поселилась древнегреческая гетера;
поговорим об альфонсах, карточных шулерах, доверчивых купцах;
о киевских Эркюле Пуаро и Шерлоке Холмсе;
выясним, куда исчезла киевская «Ривьера», о самой популярной в нашем городе Жабе, что объединяло загадочную Шахиню и певицу Любу Успенскую;
и ещё множество других историй Вы сможете услышать от тех, кто знает и любит Киев.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-25 человек
Взрослый
300 грн
Дети младше 12 лет
280 грн
Пенсионный
280 грн
Лица с инвалидностью
280 грн
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Грушевского, 6, Киев
Завершение: Набережно-Крещатицкая ул., 19/21
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.