Пикантные истории Киева - с наливкой

Как и всякий город, Киев богат множеством историй о различных сторонах городской жизни: светские,...

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1 отзыв
Как и всякий город, Киев богат множеством историй о различных сторонах городской жизни: светские, криминальные, интимные, романтичные, благородные и пошлые, правдивые и сомнительные… Мы заглянем туда, где заканчивалось влияние городских властей.
Пикантные истории Киева - с наливкой
Пикантные истории Киева - с наливкой
Пикантные истории Киева - с наливкой
Пикантные истории Киева - с наливкой
Пикантные истории Киева - с наливкой
Пикантные истории Киева - с наливкой

Что вы увидите 🤩

  • Музейный переулок
  • стадион «Динамо»
  • Городской парк
  • улица Крещатик
  • Майдан Незалежности
  • ул. Малая Житомирская
  • Михайловский пер.
  • ул. Михайловская

Что вас ожидает:

  • когда в «православном Риме» закончилась спокойная жизнь;
  • как генерал-губернатор Дмитрий Бибиков покрывал хорошеньких преступниц и о киевской «даме с камелиями»;
  • за что увольняли полицейских в старом Киеве;
  • по какой стороне Крещатика следует гулять замужним женщинам;
  • почему киевские сады девушкам лучше было посещать в компании мужчины;
  • вспомним «кукушкину дачу», подольских босяков и шалаши для интимных встреч;
  • увидим дом, на фасаде которого поселилась древнегреческая гетера;
  • поговорим об альфонсах, карточных шулерах, доверчивых купцах;
  • о киевских Эркюле Пуаро и Шерлоке Холмсе;
  • выясним, куда исчезла киевская «Ривьера», о самой популярной в нашем городе Жабе, что объединяло загадочную Шахиню и певицу Любу Успенскую;
  • и ещё множество других историй Вы сможете услышать от тех, кто знает и любит Киев.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
300 грн
Дети младше 12 лет
280 грн
Пенсионный
280 грн
Лица с инвалидностью
280 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Грушевского, 6, Киев
Завершение: Набережно-Крещатицкая ул., 19/21
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Интересный К.
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