Это самая интересная экскурсия ⛳ для знакомства с подземельями Киева! Экскурсия длится около двух часов, с собой необходимо иметь одежду, которую не жалко испачкать.
В процессе прохождения подземного маршрута вы:
узнаете много нового о подземельях Киева, их строительстве и эксплуатации;
прогуляетесь по старинным кирпичным галереям 1915 года постройки;
побываете на глубине 22 метра и увидите «Царский колодец» - самый большой подземный водопад Киева!
Куда идем?
Недалеко от Киево-Печерской лавры в глубине косогора в начале XX века была построена система подземных ходов. Старинная дренажная штольня насчитывает около трех километров подземных ходов на двух уровнях. Дело в том, что земля в этой местности очень насыщена водой и это может привести к возникновению оползней, для искусственного осушения грунтов в глубине горы ⛰️ построены дренажные галереи. Строительство окончено в 1916 году, о чем свидетельствует соответствующий герб, перекрещенный якорь и топот а под ним вышеупомянутая дата.
Все вышеперечисленное вы увидите своими глазами, если последуете за нами под землю.
Что входит
Диггер-экскурсовод
Прокат бахил ОЗК которые одеваются поверх обуви
Ручные фонари
Начало и место завершения
🚩 Выход со станции метро "Днипро"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.