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Подземелья Киева ДШС "Никольская"

Владислав В.
Владислав В. – Гид из Киева
Подземелья Киева ДШС "Никольская"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 795 грн за экскурсию

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Подземелья Киева ДШС "Никольская"
Подземелья Киева ДШС "Никольская"

Что вы увидите

  • Царский Колодец
  • Каскадную Галлерею
  • Зал Тру Диггера
  • Зал трех Братьев
Это самая интересная экскурсия ⛳ для знакомства с подземельями Киева! Экскурсия длится около двух часов, с собой необходимо иметь одежду, которую не жалко испачкать.

В процессе прохождения подземного маршрута вы:

  • узнаете много нового о подземельях Киева, их строительстве и эксплуатации;
  • прогуляетесь по старинным кирпичным галереям 1915 года постройки;
  • побываете на глубине 22 метра и увидите «Царский колодец» - самый большой подземный водопад Киева!
Куда идем?
Недалеко от Киево-Печерской лавры в глубине косогора в начале XX века была построена система подземных ходов. Старинная дренажная штольня насчитывает около трех километров подземных ходов на двух уровнях. Дело в том, что земля в этой местности очень насыщена водой и это может привести к возникновению оползней, для искусственного осушения грунтов в глубине горы ⛰️ построены дренажные галереи. Строительство окончено в 1916 году, о чем свидетельствует соответствующий герб, перекрещенный якорь и топот а под ним вышеупомянутая дата.
Все вышеперечисленное вы увидите своими глазами, если последуете за нами под землю.
Что входит
  • Диггер-экскурсовод
  • Прокат бахил ОЗК которые одеваются поверх обуви
  • Ручные фонари
Начало и место завершения
🚩 Выход со станции метро "Днипро"
Подземелья Киева ДШС "Никольская"
Подземелья Киева ДШС "Никольская"
Подземелья Киева ДШС "Никольская"
Подземелья Киева ДШС "Никольская"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владислав В.
Владислав В.
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