Это самая интересная экскурсия ⛳ для знакомства с подземельями Киева! Экскурсия длится около двух часов, с собой необходимо иметь одежду, которую не жалко испачкать.

В процессе прохождения подземного маршрута вы:

узнаете много нового о подземельях Киева, их строительстве и эксплуатации;

прогуляетесь по старинным кирпичным галереям 1915 года постройки;

побываете на глубине 22 метра и увидите «Царский колодец» - самый большой подземный водопад Киева!

Куда идем?

Недалеко от Киево-Печерской лавры в глубине косогора в начале XX века была построена система подземных ходов. Старинная дренажная штольня насчитывает около трех километров подземных ходов на двух уровнях. Дело в том, что земля в этой местности очень насыщена водой и это может привести к возникновению оползней, для искусственного осушения грунтов в глубине горы ⛰️ построены дренажные галереи. Строительство окончено в 1916 году, о чем свидетельствует соответствующий герб, перекрещенный якорь и топот а под ним вышеупомянутая дата.

Все вышеперечисленное вы увидите своими глазами, если последуете за нами под землю.