Людные автобусы и толпы туристов не для тебя? Тогда тебе к нам!
Мы организуем для тебя все по высшему разряду только лучшие гиды и только VIP сервис: трансфер с отеля, персональный гид, обед, комфортабельный личный транспорт. Это именно те факторы, которые сделают твое пребывание в Зоне Отчуждения незабываемым. Мы позаботимся обо всем, чтобы сделать твоё персональное путешествие идеальным.
Что входит
Полномасштабное посещение ЧЗО
Транспортное сопровождение
Трансфер из отеля или другой точки в г. Киев
Страхование
Организация разрешительной документации, необходимой для посещения Зоны
Разрешительная документация необходимая для посещения 30км Зоны
Разрешительная документация необходимая для посещения 10км Зоны
Разрешительная документация необходимая для посещения г. Припять
Профессиональный гид на английском или русском языке
Разрешение на фото-видеосъемку
Обед на територии столовой №19 для сотрудников ЧАЭС
Что не входит
Аренда дозиметра - 220 UAH.
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Любой адрес или отель в г. Киев
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.