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Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом

Go2Chernobyl
Go2Chernobyl – Гид из Киева
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 300 грн за экскурсию

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Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом

Что вы увидите

  • г. Чернобыль
  • г. Припять
  • Секретный объект Чернобыль-2 ЗРЛС "ДУГА"
  • Смотровая площадка Чернобыльской АЭС
  • и многое другое
Людные автобусы и толпы туристов не для тебя? Тогда тебе к нам!
Мы организуем для тебя все по высшему разряду только лучшие гиды и только VIP сервис: трансфер с отеля, персональный гид, обед, комфортабельный личный транспорт. Это именно те факторы, которые сделают твое пребывание в Зоне Отчуждения незабываемым. Мы позаботимся обо всем, чтобы сделать твоё персональное путешествие идеальным.
Что входит
  • Полномасштабное посещение ЧЗО
  • Транспортное сопровождение
  • Трансфер из отеля или другой точки в г. Киев
  • Страхование
  • Организация разрешительной документации, необходимой для посещения Зоны
  • Разрешительная документация необходимая для посещения 30км Зоны
  • Разрешительная документация необходимая для посещения 10км Зоны
  • Разрешительная документация необходимая для посещения г. Припять
  • Профессиональный гид на английском или русском языке
  • Разрешение на фото-видеосъемку
  • Обед на територии столовой №19 для сотрудников ЧАЭС
Что не входит
  • Аренда дозиметра - 220 UAH.
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Любой адрес или отель в г. Киев
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Go2Chernobyl
Go2Chernobyl
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