Людные автобусы и толпы туристов не для тебя? Тогда тебе к нам!

Мы организуем для тебя все по высшему разряду только лучшие гиды и только VIP сервис: трансфер с отеля, персональный гид, обед, комфортабельный личный транспорт. Это именно те факторы, которые сделают твое пребывание в Зоне Отчуждения незабываемым. Мы позаботимся обо всем, чтобы сделать твоё персональное путешествие идеальным.