2 отзыва оставили туристы

Предлагаю отправиться на прогулку по необычным улицам в поисках чудес в нашей будничной жизни. Мы увидим липу, которая растет из забора, найдем киевский памятник носу и фундамент церкви XI века, которая известна по летописям как Федоровский монастырь. Я расскажу множество историй, которых не найти в путеводителях.

Мы пройдемся по Пейзажной аллее и попытаемся постигнуть весь глубинный смысл, изложенный в ее аллегорических скульптурах. Как истинные ценители приключений, будем искать настоящих лесных воронов в самом центре города! Удивительные места, спрятанные от глаз рядового обывателя, откроют нам свои секреты.