2 отзыва оставили туристы

Предлагаю отправиться на прогулку по необычным улицам в поисках чудес в нашей будничной жизни. Мы увидим липу, которая растет из забора, найдем киевский памятник носу и фундамент церкви XI века, которая известна по летописям как Федоровский монастырь. Я расскажу множество историй, которых не найти в путеводителях.
Мы пройдемся по Пейзажной аллее и попытаемся постигнуть весь глубинный смысл, изложенный в ее аллегорических скульптурах. Как истинные ценители приключений, будем искать настоящих лесных воронов в самом центре города! Удивительные места, спрятанные от глаз рядового обывателя, откроют нам свои секреты.
Организационные детали
Экскурсию проводит команда гидов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я с детства питал интерес к необычным местам своего родного города Киева. Сначала создал сообщество в ЖЖ, потом начал сподвигать народ из сообщества на прогулки по городу. Когда на такие прогулки-экскурсии стало приходить по 50 человек, открыл полноценное экскурсионное бюро. Этим и живу последние 7 лет. Все экскурсии провожу я совместно с командой гидов.
Отличная экскурсия! Много мест, которые сложно самостоятельно найти и информации, которая вряд ли есть в путеводителе. Экскурсию мне провела гид Алена - очень рекомендую.
Геннадий
17 октября 2018
Получили большое удовольствие от экскурсии с Александром: академические знания, подстроил содержание под нас и ответил на все вопросы. Оперативная и понятная коммуникации с организаторами перед экскурсией.
Насладиться архитектурой старинных особняков Киева и услышать рассказы об их знаменитых обитателях
Липки — квинтэссенция архитектурной роскоши. Получив свое название от старинной липовой аллеи, эту местность сразу облюбовала знать, на чьи особняки XIX — начала XX века мы придем любоваться. О каждом из этих домов можно рассказывать часами, а биографии их жителей — это вообще неисчерпаемые сюжеты для фильмов и книг.
Киев можно исследовать бесконечно, я говорю это не как влюбленный в этот город человек, а действительно со знанием дела! Если основные достопримечательности пройдены и хочется настоящей жизни, то предлагаю посмотреть на город под другим углом.
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Современные Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Этот район необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. На нашей прогулке вы увидите шедевры дореволюционной архитектуры, услышите интересные истории о жизни великих людей, о страстях и тайнах непростой эпохи.
Найти места из произведений писателя и увидеть город его глазами
Михаил Булгаков писал: «Нет на свете города красивее, чем Киев!» Во время этой экскурсии вы познакомитесь не только с его достопримечательностями, но и узнаете, откуда черпал сюжеты некоторых своих произведений великий Мастер.
Услышать городские легенды о ведьмах и попробовать горячий шоколад!
Киев всегда не обходили вниманием сладкоежки! Если вы относите себя к этой категории и хотите себе устроить праздник , то это для вас - сладкоежек, а особенно для любителей шоколада! Заодно вы сможете узнать историю самой мистической и одной из самых древних и наиболее интересных улиц Киева.
Погружение в киевскую арт-среду и знакомство с её самыми яркими представителями!
Эта экскурсия станет вашим входным билетом в арт-среду Киева! Сегодня город притягивает творческих людей со всего мира не только своим статусом столицы, но и духом свободы и новаторства, большим количеством интересных площадок и арт-проектов. Вам предстоит пройти по самым атмосферным уголкам города, где бьет ключем его творческая жизнь, познакомиться с всемирно известными художниками и кураторами, а также увидеть потрясающий срез современного украинского искусства.
Эта тематическая прогулка погрузит вас в атмосферу тайн и легенд. Вы пройдёте по самой мистической улице столицы, услышите о поверьях, связанных с Лысой горой, и о возникновении известных речевых оборотов. Вспомните Гоголя и Булгакова, узнаете, по каким признакам в женщине распознавали ведьму, и возможно, встретите единственного киевского призрака!
А знаете ли вы, когда и как возник Киев? А кем был основан? Еще нет? Тогда отправляйтесь на пешеходную экскурсию по древнему Киеву! Во время экскурсии вы погрузитесь в тысячелетнее прошлое Киева, узнаете, когда и кем он был основан, услышите невероятные истории о расцвете и упадке, увидите настоящие шедевры архитектуры и искусства, сохранившиеся с древнейших времен.