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Секретный Киев - прогулка с персональным гидом

Интересный_Киев
Интересный_Киев – Гид из Киева
Вы ежедневно пробегаете мимо этих мест в центре Киева, не замечая их.

Но стоит один раз пройти с коренным киевлянином, и Город 🏙️ приоткроет для Вас свои секреты.

Вы неожиданно обнаружите тайные дворики и неизвестные подъезды, секретные фундаменты, необычную для центра мегаполиса фауну: воронов, ежиков, сказочных котов и многих других… и… тайное становится явным.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 200 грн за человека

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Секретный Киев - прогулка с персональным гидом
Секретный Киев - прогулка с персональным гидом

Что вы увидите

  • Дерево, что торчит из забора
  • Софийская площадь
  • Старокиевская гора
  • Андреевская церковь
Экскурсия Секретный Киев — одна из самых популярных и необычных городских прогулок.
Вы ежедневно пробегаете мимо этих мест в центре Киева, не замечая их. Но стоит один раз пройти с коренным киевлянином, и Город 🏙️ приоткроет для Вас свои секреты. Вы неожиданно обнаружите тайные дворики и неизвестные подъезды, секретные фундаменты, необычную для центра мегаполиса фауну: воронов, ежиков, сказочных котов и многих других… и… тайное становится явным.
Открываем тайны
«Секретный Киев» — это не просто экскурсия ⛳ по тихим улочкам, которые ведут к экзотичным муралам, мозаичным панно, необычным архитектурным объектам, уютным дворикам. Наши гиды превращает прогулку 👣 в увлекательный квест, который нравится взрослым и детям.
Маршрут не утомляет. Время пролетает незаметно. Хорошие впечатления остаются надолго. Полученными знаниями 🎓 можно удивлять знакомых и друзей. На экскурсию приходят семьями, ее дарят коллегам, приводят любимых, если хотят удивить. Приглашаем и вас прогуляться маршрутами «Секретного Киева».
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 пер. Михайловский, 8
Секретный Киев - прогулка с персональным гидом
Секретный Киев - прогулка с персональным гидом
Секретный Киев - прогулка с персональным гидом
Секретный Киев - прогулка с персональным гидом
Секретный Киев - прогулка с персональным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Интересный_Киев
Интересный_Киев
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