Экскурсия Секретный Киев — одна из самых популярных и необычных городских прогулок.

Вы ежедневно пробегаете мимо этих мест в центре Киева, не замечая их. Но стоит один раз пройти с коренным киевлянином, и Город 🏙️ приоткроет для Вас свои секреты. Вы неожиданно обнаружите тайные дворики и неизвестные подъезды, секретные фундаменты, необычную для центра мегаполиса фауну: воронов, ежиков, сказочных котов и многих других… и… тайное становится явным.

Открываем тайны

«Секретный Киев» — это не просто экскурсия ⛳ по тихим улочкам, которые ведут к экзотичным муралам, мозаичным панно, необычным архитектурным объектам, уютным дворикам. Наши гиды превращает прогулку 👣 в увлекательный квест, который нравится взрослым и детям.

Маршрут не утомляет. Время пролетает незаметно. Хорошие впечатления остаются надолго. Полученными знаниями 🎓 можно удивлять знакомых и друзей. На экскурсию приходят семьями, ее дарят коллегам, приводят любимых, если хотят удивить. Приглашаем и вас прогуляться маршрутами «Секретного Киева».