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Семь чудес Киева

4.7
38 отзывов
Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Киева
Пешеходная экскурсия ⛳ идеально подходит для первого знакомства с городом.

Вы посетите главные достопримечательности 🏛️ Киева по версии его жителей и экспертов.

Среди них: Золотые Ворота, Софийский собор, Подол с фуникулером, парк 🌳 Владимирская горка и другие.

Экскурсовод расскажет о людях, которые создавали этот город 🏙️.

И даст совет, что еще посмотреть в Киеве.

После прогулки вы будете легко ориентироваться в центре города.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 грн за человека

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Семь чудес Киева
Семь чудес Киева

Что вы увидите

  • Золотые Ворота
  • София Киевская
  • памятник Богдану Хмельницкому
  • Михайловский Златоверхий монастырь
  • фуникулер
  • Владимирская горка
  • Андреевская церковь
  • Старокиевская гора
  • пейзажная аллея
О Киеве можно услышать много, но, чтобы прочувствовать его изнутри, нужно пройтись по старому городу, заглянуть на Подол, прогуляться 👣 по готическому Печерску, по яркому сияющему Крещатику, погрузиться в очарование парков 🌳 и аллей.
А я расскажу Вам о судьбах людей, которые столько веков создавали этот прекрасный город 🏙️ на Днепре.
Мы пешком прогуляемся по историческому центру Киева и увидим Золотые Ворота, Софию Киевскую - наследие ЮНЕСКО, памятник Б. Хмельницкому, Михайловский Златоверхий монастырь, фуникулер 🚠, Владимирскую горку, Андреевскую церковь ⛪, Старокиевскую гору и пейзажную аллею. А детали и нюансы, без которых жизнь кажется скучной, Вы узнаете от меня. Да и сами почувствуете!
Добро пожаловать в Киев!
Что входит
  • идеальная экскурсия для первого знакомства с городом
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • возможность обогатит ваши знания о Киева
  • знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии не предусмотрено, обратите внимание на место встречи
  • Перекус и вода
Начало
🚩 Киев, метро Золотые Ворота
Место завершения
🏁 Киев, Пейзажная аллея
Семь чудес Киева
Семь чудес Киева
Семь чудес Киева
Семь чудес Киева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Ш.
Оксана Ш.
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38 отзывов оставили туристы

Оксана Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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