О Киеве можно услышать много, но, чтобы прочувствовать его изнутри, нужно пройтись по старому городу, заглянуть на Подол, прогуляться 👣 по готическому Печерску, по яркому сияющему Крещатику, погрузиться в очарование парков 🌳 и аллей.

А я расскажу Вам о судьбах людей, которые столько веков создавали этот прекрасный город 🏙️ на Днепре.

Мы пешком прогуляемся по историческому центру Киева и увидим Золотые Ворота, Софию Киевскую - наследие ЮНЕСКО, памятник Б. Хмельницкому, Михайловский Златоверхий монастырь, фуникулер 🚠, Владимирскую горку, Андреевскую церковь ⛪, Старокиевскую гору и пейзажную аллею. А детали и нюансы, без которых жизнь кажется скучной, Вы узнаете от меня. Да и сами почувствуете!

Добро пожаловать в Киев!