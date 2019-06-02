3 отзыва оставили туристы

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Шоколадно-мистический Киев

Услышать городские легенды о ведьмах и попробовать горячий шоколад!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе метро "Золотые ворота"
  • Заказать экскурсию

€5242 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии3 отзыва
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
Татьяна – Гид по Киеву
Киев всегда не обходили вниманием сладкоежки! Если вы относите себя к этой категории и хотите себе устроить праздник , то это для вас - сладкоежек, а особенно для любителей шоколада! Заодно вы сможете узнать историю 📖 самой мистической и одной из самых древних и наиболее интересных улиц Киева.
Шоколадно-мистический Киев
Шоколадно-мистический Киев

Что вас ожидает

При словах «Киев и мистика» в сознании сразу же всплывает имя Михаила Булгакова, который жил на Андреевском спуске д.13, и название «Лысая гора», куда традиционно слетались на шабаш ведьмы. Одна из первых «лысых гор» находится как раз рядом с домом Булгакова. Так как собираться в черте города ведьмы не могли, как только город начинал разрастаться, им приходилось искать новое место для сборищ.

На прогулке вы научитесь узнавать, не ведьма ли ваша соседка, узнаете, откуда в нашем обиходе до сих пор существуют фразы «выводить на чистую воду» и «звезд с неба не хватать»; я расскажу, как киевская икона стала польской святыней; как от чумы Киев спасла молитва во имя аллаха; где впервые в Киеве появилось привидение и первый полтергейст; где находится дом, в котором никто не живет.

В завершении прогулки мы обязательно подсластим свои впечатления о Киеве посещением кафе «Шоколадница». Можно будет попробовать три вида шоколада-напитка: белый, черный и молочный с различными добавками, а также коктейли с добавлением шоколада, чаи и тортики (оплачивается дополнительно). Там же есть магазин, где можно купить шоколадки разных форм и размеров, шоколадные конфеты ручной работы .

Желающие могут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению шоколадных конфет и увезти с собой набор конфет, сделанных собственноручно (мастер-класс оплачивается дополнительно).

Шоколадно-мистический Киев
Шоколадно-мистический Киев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе метро "Золотые ворота".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я киевлянка по рождению и в душе. Лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы. Гид по Европе. Сколько себя помню, всегда любила просто гулять по этому древнему городу. А после сделала это своей профессией. С радостью покажу вам мой любимый Киев – «Мать городов русских» на днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
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3 отзыва оставили туристы

Игорь
2 июня 2019
Татьяна, я вам так благодарен и за маршрут и за содержание нашей экскурсии. Спасибо! Желаю Вам здоровья, личного счастья и процветания.
6 мая 2018
Получили массу удовольствия! Татьяна- прекрасный гид! От всей души рекомендую!
Надежда
25 сентября 2014
Заказывала экскурсию для своих сотрудников. Все оказались в восторге - как коллеги из Украины, так и из Белоруссии и Казахстана. С одной стороны познавательно - много исторических моментов, с другой стороны - увлекательно то, как мистика переплетается с историей. Народ потом долго ходил обсуждая, не ведьма ли дама из какого-то отдела. :) Два часа прогулки, которые пугали сначала оказались незаметными, в чем безусловно заслуга гида. Татьяна, не только профессионал своего дела, но и интересный, эрудированный собеседник.

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