3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

При словах «Киев и мистика» в сознании сразу же всплывает имя Михаила Булгакова, который жил на Андреевском спуске д.13, и название «Лысая гора», куда традиционно слетались на шабаш ведьмы. Одна из первых «лысых гор» находится как раз рядом с домом Булгакова. Так как собираться в черте города ведьмы не могли, как только город начинал разрастаться, им приходилось искать новое место для сборищ.

На прогулке вы научитесь узнавать, не ведьма ли ваша соседка, узнаете, откуда в нашем обиходе до сих пор существуют фразы «выводить на чистую воду» и «звезд с неба не хватать»; я расскажу, как киевская икона стала польской святыней; как от чумы Киев спасла молитва во имя аллаха; где впервые в Киеве появилось привидение и первый полтергейст; где находится дом, в котором никто не живет.

В завершении прогулки мы обязательно подсластим свои впечатления о Киеве посещением кафе «Шоколадница». Можно будет попробовать три вида шоколада-напитка: белый, черный и молочный с различными добавками, а также коктейли с добавлением шоколада, чаи и тортики (оплачивается дополнительно). Там же есть магазин, где можно купить шоколадки разных форм и размеров, шоколадные конфеты ручной работы .

Желающие могут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению шоколадных конфет и увезти с собой набор конфет, сделанных собственноручно (мастер-класс оплачивается дополнительно).