Еще несколько необычных экскурсий в Киеве

Архитектурная экскурсия ⛳ по юго-западной части Киева - Голосеево и Теремкам. Здесь вы сможете ознакомиться с тремя ярчайшими позднесоветскими архитектурными стилями: сталинским ампиром (ВДНХ УССР), функционализмом (здание ипподрома) и модернизмом (корпуса университета). Эти, не постесняюсь сказать, достопримечательности 🏛️ пока еще не вошли в официальный список шедевров киевской архитектуры и пока что вы не найдете их в маршрутах по столице. К сожалению, позднесоветская архитектура в Украине недооценена, в отличие от Москвы, где уже несколько лет проводятся экскурсии 🧭 по памятникам той эпохи.

Маршрут экскурсии таков - начало у станции метро 🚇 "Выставочный центр", осмотр территории и корпусов Киевского национального университета им. Шевченко, далее прогулка 👣 по территории ВДНХ, осмотр огромного модернистского недостроенного здания крытой спортивной арены на проспекте Глушкова и изящного здания ипподрома со складчатой крышей, а после - знакомство с экспериментальным жилым массивом Теремки-I и заброшенной башней архитектора гостиницы "Салют" и крематория - Авраама Мелецкого. Экскурсия не только визуальная, но и сопровождается рассказами об истории 📖 сооружений и различными иллюстрациями.