Еще несколько необычных экскурсий в Киеве

  1. Экскурсии

Советский юго-запад Киева

Лев Ш.
Лев Ш. – Гид из Киева
Советский юго-запад Киева
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 70 грн за человека

    Заказать экскурсию
Советский юго-запад Киева
Советский юго-запад Киева
Архитектурная экскурсия ⛳ по юго-западной части Киева - Голосеево и Теремкам. Здесь вы сможете ознакомиться с тремя ярчайшими позднесоветскими архитектурными стилями: сталинским ампиром (ВДНХ УССР), функционализмом (здание ипподрома) и модернизмом (корпуса университета). Эти, не постесняюсь сказать, достопримечательности 🏛️ пока еще не вошли в официальный список шедевров киевской архитектуры и пока что вы не найдете их в маршрутах по столице. К сожалению, позднесоветская архитектура в Украине недооценена, в отличие от Москвы, где уже несколько лет проводятся экскурсии 🧭 по памятникам той эпохи.
Маршрут экскурсии таков - начало у станции метро 🚇 "Выставочный центр", осмотр территории и корпусов Киевского национального университета им. Шевченко, далее прогулка 👣 по территории ВДНХ, осмотр огромного модернистского недостроенного здания крытой спортивной арены на проспекте Глушкова и изящного здания ипподрома со складчатой крышей, а после - знакомство с экспериментальным жилым массивом Теремки-I и заброшенной башней архитектора гостиницы "Салют" и крематория - Авраама Мелецкого. Экскурсия не только визуальная, но и сопровождается рассказами об истории 📖 сооружений и различными иллюстрациями.
Начало и место завершения
🚩 станция метро "Выставочный центр" (выход с эскалатора к университету)
Советский юго-запад Киева
Советский юго-запад Киева
Советский юго-запад Киева
Советский юго-запад Киева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лев Ш.
Лев Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Киеве

Семь чудес Киева
600грн
2.5 часа
Семь чудес Киева
38 отзывов
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
120
3 часа
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
32 отзыва
Посмотреть всё самое интересное на автомобиле с панорамной крышей
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado
3 000грн
3 часа
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado
15 отзывов
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
1 500грн
3 часа
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
11 отзывов
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
1 150грн
2.5 часа
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
11 отзывов
Киев для детей и родителей
скидка35%
60
39
2 часа
Киев для детей и родителей
10 отзывов
Пешеходная экскурсия для детей от 5–6 до 12–13 лет по страницам истории города