Необычные маршруты по Киеву

Что вас ожидает

Погружение в киевскую арт-среду

Вы пообщаетесь с яркими художниками на актуальных выставках. Будете чувствовать себя не случайным посетителем, а званым гостем в местах, где и стены, и сама атмосфера рассказывают о Киевском искусстве. Я расскажу вам, как за последние десятилетия украинское искусство развивалось и выбиралось на свободу. Проведу по необычным выставкам и галереям столицы. Познакомлю с работами самых ярких и интересных представителей современного искусства Киева.

Знаковые творческие места города

Вам предстоит не только посетить актуальные выставки и галереи современного искусства, но и посетить секретные места киевской богемы! Мы отдадим должное местному стрит-арту, прогуляемся по кварталам художников и даже можем заглянуть в художественные мастерские. Вы увидите уголки Киева, до которых не добираются обычные туристы, и прочувствуете невероятную атмосферу творчества в современных арт-пространствах города.