Необычные маршруты по Киеву

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Современное искусство Киева

Погружение в киевскую арт-среду и знакомство с её самыми яркими представителями!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

18 за человека

Nadia
Задать вопросОбычно отвечает за 33 ч.
Nadia – Гид по Киеву
Эта экскурсия ⛳ станет вашим входным билетом в арт-среду Киева! Сегодня город 🏙️ притягивает творческих людей со всего мира не только своим статусом столицы, но и духом свободы и новаторства, большим количеством интересных площадок и арт-проектов.

Вам предстоит пройти по самым атмосферным уголкам города, где бьет ключем его творческая жизнь, познакомиться с всемирно известными художниками и кураторами, а также увидеть потрясающий срез современного украинского искусства.
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева

Что вас ожидает

Погружение в киевскую арт-среду
Вы пообщаетесь с яркими художниками на актуальных выставках. Будете чувствовать себя не случайным посетителем, а званым гостем в местах, где и стены, и сама атмосфера рассказывают о Киевском искусстве. Я расскажу вам, как за последние десятилетия украинское искусство развивалось и выбиралось на свободу. Проведу по необычным выставкам и галереям столицы. Познакомлю с работами самых ярких и интересных представителей современного искусства Киева.

Знаковые творческие места города
Вам предстоит не только посетить актуальные выставки и галереи современного искусства, но и посетить секретные места киевской богемы! Мы отдадим должное местному стрит-арту, прогуляемся по кварталам художников и даже можем заглянуть в художественные мастерские. Вы увидите уголки Киева, до которых не добираются обычные туристы, и прочувствуете невероятную атмосферу творчества в современных арт-пространствах города.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты в галерею Art Ukraine – 50 гривен с человека.
  • Экскурсия пешеходная (возможно провести экскурсию на автомобиле для 2-3 человек в холодный сезон).
  • Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии бесплатно.
  • Программа варьируется в зависимости от того. какие интересные выставки и другие арт-события происходят сейчас в столице. Также маршрут можно изменить под ваш запрос. Обязательная часть программы – общение с яркими представителями интересующего вас направления.
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева
Современное искусство Киева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nadia
Nadia
Я не профессиональный гид и не искусствовед. Но "art" - первое, что интересует меня в моих путешествиях. Страстью к искусству я обязана Киеву, т.к. всю жизнь дышу воздухом, насквозь пронизанным творчеством. Пишу книгу об искусстве в Киеве и людях, которые представляют Украину на международной арт-сцене.
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