Татьяна проводит ещё 8 экскурсий

Приглашаю вас на променад по главной киевской улице — Крещатику. На маршруте от Европейской площади до Бессарабки вы познакомитесь с историей 📖 и легендами Крещатика, узнаете о первом «небоскрёбе» Киева и о всемирно известных артистах, связанных с этой улицей. Увидите главные достопримечательности 🏛️ и поймёте, что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем и Мадридом.

Что вас ожидает

Улица Крещатик — одна из самый молодых центральных улиц европейских столиц и один из символов Киева. Во время прогулки вы зайдёте в «Новый» пассаж и «познакомитесь» с великим архитектором Владиславом Городецким и самым известным его творением — «Домом с химерами». Побываете на главной площади страны, увидите Филармонию и Консерваторию, старейший городской рынок, уцелевшие дома довоенного Крещатика, «поприветствуете» и «поможете перейти через дорогу» герою романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» Михаилу Самуэлевичу Паниковскому, и узнаете, где останавливался М. Врубель, А. Ахматова и Т. Шевченко и еще много интересного.