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Тайны киевских двориков на Land Cruiser

5
1 отзыв
Виталий С.
Виталий С. – Гид из Киева
Киево-Печерская лавра, Софийский собор, Майдан Независимости – эти традиционно туристические места в Киеве, о которых знает каждый, но сегодня мы предлагаем вам прогуляться 👣 по уютным дворикам Киева.

Вы сможете прикоснуться к истории 📖 на уровне быта и, даже не подозреваете, какие чудные места посетите.

3 старых ворона в огромной клетке, 4 жирафа и 11 панд без клетки, кота сороконожку, и все это - не будучи в зоопарке.

а также, мозаику с украинской Мадонной, двор-колодец, которых не так уж много в Киеве.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 грн за экскурсию

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Тайны киевских двориков на Land Cruiser
Тайны киевских двориков на Land Cruiser

Что вы увидите

  • Андреевский спуск
  • Пейзажная аллея
  • дворик с панно
  • дворик с мозаикой
  • дворик с воронами
  • дворик с жирафами
  • дворик с пандами. (Объекты и маршрут экскурсии могут меняться в зависимости от дорожной обстановки и режима работы соборов. )
Киево-Печерская лавра, Софийский собор, Майдан Независимости – эти традиционно туристические места в Киеве, о которых знает каждый, но сегодня мы предлагаем вам прогуляться 👣 по уютным дворикам Киева. Вы сможете прикоснуться к истории 📖 на уровне быта и, даже не подозреваете, какие чудные места посетите. 3 старых ворона в огромной клетке, 4 жирафа и 11 панд без клетки, кота сороконожку, и все это - не будучи в зоопарке. а также, мозаику с украинской Мадонной, двор-колодец, которых не так уж много в Киеве.
И это еще не весь список того, что можно совсем и не заметить в скромных по виду двориках за пышной архитектурой Киева, но мы не будем раскрывать все секреты, чтобы вы непременно заинтересовались этой колоритной экскурсией.
Что входит
  • Услуги гида
  • авто Land Cruiser Prado
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 Киев
Место завершения
🏁 по запросу
Тайны киевских двориков на Land Cruiser
Тайны киевских двориков на Land Cruiser
Тайны киевских двориков на Land Cruiser
Тайны киевских двориков на Land Cruiser

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий С.
Виталий С.
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1 отзыв оставили туристы

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