Киево-Печерская лавра, Софийский собор, Майдан Независимости – эти традиционно туристические места в Киеве, о которых знает каждый, но сегодня мы предлагаем вам прогуляться 👣 по уютным дворикам Киева. Вы сможете прикоснуться к истории 📖 на уровне быта и, даже не подозреваете, какие чудные места посетите. 3 старых ворона в огромной клетке, 4 жирафа и 11 панд без клетки, кота сороконожку, и все это - не будучи в зоопарке. а также, мозаику с украинской Мадонной, двор-колодец, которых не так уж много в Киеве.

И это еще не весь список того, что можно совсем и не заметить в скромных по виду двориках за пышной архитектурой Киева, но мы не будем раскрывать все секреты, чтобы вы непременно заинтересовались этой колоритной экскурсией.