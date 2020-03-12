29 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

По следам прошлого

Я расскажу об истории Киева и его легендах, покажу места, где в былые времена стояли княжеские терема и Десятинная церковь, проведу мимо печерских особняков, у каждого из которых своя судьба. Вы прикоснётесь к камню Вещего Олега, откуда “есть пошла Русская земля”, и проникнетесь духом древнего города, о дате основания которого до сих пор ведутся споры.

3D-виды

Просто увидеть Киев мало — его нужно осмотреть со всех сторон. Вы заберётесь на валы Киевской крепости, колокольню Киево-Печерской лавры и смотровую площадку над Майданом. С высоких киевских круч полюбуетесь на Днепр, со Старокиевской горы увидите знаменитый Андреевский спуск и Воздвиженку, а на памятник Родина-мать посмотрите у его подножия. Панорамная крыша моего автомобиля даст полный обзор в пути, и в вашей памяти останутся великолепные виды города с самых разных ракурсов.

Необычные места

Я покажу не только старинные архитектурные памятники вроде сказочного Дома Химер в стиле модерн, но и другие любопытные здания, улицы и заведения. Например, вы увидите дома Верки Сердючки и братьев Кличко и узнаете, какие рестораны Киева сегодня удивляют публику своим меню.