29 отзывов оставили туристы

Tour was excellent. Our guide Galina was very knowledgeable and you could tell she loved Kiev and it's history. We had a bit of traffic issue, and she extended the tour to make sure we got to see everything without extra charge. Thank you!! __ Тур превосходный. Гид Галина знающая, любит Киев и его историю. У нас была небольшая проблема с трафиком, и она расширила тур, чтобы убедиться, что мы увидим все — без дополнительной оплаты. Спасибо!!