29 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Такой разный Киев: обзорная экскурсия

Посмотреть всё самое интересное на автомобиле с панорамной крышей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€12060 за экскурсиюскидка50%

У этой экскурсии29 отзывов
4.93
Alex
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Alex – Гид по Киеву
Колыбель русской и украинской культуры, город-герой, столица современной Украины, где в цене современное искусство и креативная кухня 🥧, — всё это Киев! Вы увидите его во всех амплуа сразу.

Древнерусским — возле языческого капища и у памятника основателям города, православным — в Киево-Печерской лавре и Андреевской церкви, модным и демократичным — во время прогулки по улице Крещатик.

И у вас не останется сомнений, что миссия “узнать и полюбить Киев за несколько часов” выполнима.
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия

Что вас ожидает

По следам прошлого
Я расскажу об истории Киева и его легендах, покажу места, где в былые времена стояли княжеские терема и Десятинная церковь, проведу мимо печерских особняков, у каждого из которых своя судьба. Вы прикоснётесь к камню Вещего Олега, откуда “есть пошла Русская земля”, и проникнетесь духом древнего города, о дате основания которого до сих пор ведутся споры.

3D-виды
Просто увидеть Киев мало — его нужно осмотреть со всех сторон. Вы заберётесь на валы Киевской крепости, колокольню Киево-Печерской лавры и смотровую площадку над Майданом. С высоких киевских круч полюбуетесь на Днепр, со Старокиевской горы увидите знаменитый Андреевский спуск и Воздвиженку, а на памятник Родина-мать посмотрите у его подножия. Панорамная крыша моего автомобиля даст полный обзор в пути, и в вашей памяти останутся великолепные виды города с самых разных ракурсов.

Необычные места
Я покажу не только старинные архитектурные памятники вроде сказочного Дома Химер в стиле модерн, но и другие любопытные здания, улицы и заведения. Например, вы увидите дома Верки Сердючки и братьев Кличко и узнаете, какие рестораны Киева сегодня удивляют публику своим меню.

Организационные детали

Возможен трансфер из аэропорта Борисполь (туда и обратно)

Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Такой разный Киев: обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alex
Alex
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я профессиональный гид. Более 10 лет работаю частным гидом, и у меня есть все необходимые лицензии. Я сам много путешествую по миру. И, оказавшись впервые в том или ином месте, всегда стараюсь найти человека, который поможет мне по-настоящему окунуться в жизнь, историю и культуру своего города. Поэтому я умею и люблю угадывать желания моих гостей, которых я всегда с радостью встречаю в Украине. Приезжайте! Красавец Киев ждёт Вас в гости!
Напишите мне

29 отзывов оставили туристы

12 марта 2020
4 часа пролетели на одном дыхании! Посмотрела на Киев другими глазами! Очень удобный формат на машине+пешком. Успели многое посмотреть и не устали! Очень рекомендую!
Татьяна
13 января 2020
Были на экскурсии всей семьей, с собакой. Александр создал очень комфортные условия для перемещения( на своём автомобиле), собаке даже обрадовался!) Прекрасная, содержательная экскурсия. Узнали много нового как про историю, так и про современный Киев, прекрасно поели тоже по совету гида. Очень рекомендую!
14 декабря 2019
Я так рад, что выбрал Алекса своим гидом, знающим и ОЧЕНЬ находчивым !!! Я видел Киев, как никогда раньше, на следующий день он взял меня с собой в частную поездку в Чернобыльскую зону, опыт всей жизни.... что бы вы ни искали в своей поездке в Киев, историю, современный город или просто хотите добраться до Баня, Алекс твой парень, чтобы держать тебя в безопасности и в тонусе !!! Спасибо Вам большое !!!
11 ноября 2019
Киев случился впервые... и именно Александр открывал нам этот великолепный город!Прекрасная содержательная экскурсия. Александр замечательный рассказчик, который, зная жизнь Киева не понаслышке, сумел рассказать о нем так, что мы прониклись к этому городу любовью и уважением. Исторические факты умело переплетались с сегодняшней жизнью и не усложняли восприятие экскурсии. За полдня мы с ним на его автомобиле побывали в красивейших местах. За такой короткий промежуток времени увидели столько всего удивительного и красивого, узнали столько всего интересного! Здорово, когда люди вкладывают душу в свое дело. Это именно такой случай!СПАСИБО!
Pavel
4 ноября 2019
Нам очень понравилось с Алексом :) Обязательно его рекомендуем :)
20 октября 2019
Очень довольны экскурсией. Олично спланирован маршрут. Вся информация интересная и в оптимально-необходимом количестве. Гид был внимательным и открытым, благодаря чему нам было комфортно на экскурсии. По окончании экскурсии получили хорошую рекомендацию по организации дальнейшей прогулки. Получили крайне позитивные эмоции, счастливы, всем рекомендуем.
Эдуард
13 октября 2019
Александр профессионал и просто приятный эрудированный человек. Мы остались очень довольны. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую всем! Спасибо большое!
7 октября 2019
Не нуждается в улучшении
6 октября 2019
Tour was excellent. Our guide Galina was very knowledgeable and you could tell she loved Kiev and it's history. We had a bit of traffic issue, and she extended the tour to make sure we got to see everything without extra charge. Thank you!! __ Тур превосходный. Гид Галина знающая, любит Киев и его историю. У нас была небольшая проблема с трафиком, и она расширила тур, чтобы убедиться, что мы увидим все — без дополнительной оплаты. Спасибо!!
1 сентября 2019
Александр-очень классный гид. И человек отличный. На его машине за целых 5 часов мы посетили самые красивые и интересные места Киева на одном дыхании. Интересно, увлекательно, познавательно!!! Очень рекомендую не пожалеть своего времени и средств на эту экскурсию! Даже если вы уже бывали до этого в Киеве не раз-на Экскурсии увидите город под другим углом и глазами киевлянина. Никаких скучных фактов! только самое интересное. Спасибо Алксандр за экскурсию. Мы рады знакомству с Вами!!!
Ещё 19 отзывов

Исторические экскурсии по Киеву

Аристократические ЛипкиАристократические ЛипкиАристократические Липки
скидка30%
€60
42 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Современные Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Этот район необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. На нашей прогулке вы увидите шедевры дореволюционной архитектуры, услышите интересные истории о жизни великих людей, о страстях и тайнах непростой эпохи.
Весь Киев за три часаВесь Киев за три часаВесь Киев за три часа
98 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Впечатляющее знакомство с историческими районами города и его визитными карточками
Чтобы понять Киев, нужно увидеть 3 его значительных грани — Верхний город, Подол и Печерск. На моей экскурсии вы обязательно сделаете это, узнаете о прошлом и настоящем города, увидите знаменитую Киево-Печерскую лавру, Площадь Независимости и памятник основателям Киева, прикоснётесь к старине и живой современности.
Цимбалы, мазанки и хаты в ПироговоЦимбалы, мазанки и хаты в ПироговоЦимбалы, мазанки и хаты в Пирогово
90 за экскурсию
3 часа
Увидеть подлинную Украину и погрузиться в деревенскую атмосферу в этнографическом комплексе
Если вы уже изучили главные достопримечательности Киева, то приглашаю вас сбежать на природу! В окружении живописных ландшафтов вы познакомитесь с архитектурой украинского села 17-20 веков, с яркой культурой, бытом и традициями. Полюбуетесь сельскими пейзажами и почувствуете себя в прошлом.
Древний КиевДревний КиевДревний Киев
36 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Историческая прогулка по «матери городов русских»
А знаете ли вы, когда и как возник Киев? А кем был основан? Еще нет? Тогда отправляйтесь на пешеходную экскурсию по древнему Киеву! Во время экскурсии вы погрузитесь в тысячелетнее прошлое Киева, узнаете, когда и кем он был основан, услышите невероятные истории о расцвете и упадке, увидите настоящие шедевры архитектуры и искусства, сохранившиеся с древнейших времен.
Жемчужины ПечерскаЖемчужины ПечерскаЖемчужины Печерска
36 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Рассмотреть архитектурные шедевры города и узнать о том, что происходило в Печерске в давние времена
Перед вами возникнет самый аристократический район Киева: здесь издревле шла борьба за власть, и сегодня Печерск — самое дорогое место в городе. Вы разгадаете секреты великолепных особняков, увидите «Шоколадный дом» и познакомитесь с творчеством архитекторов-новаторов. Чудная лепнина, символы и легенды «жемчужин» Печерска поразят вас в самое сердце!
Киев моими глазамиКиев моими глазамиКиев моими глазами
скидка30%
€120
84 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия для всей семьи
На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Киева, увидите места съемок известных кинолент и узнаете историю города со времен Киевской Руси до 21 века.

Выбирайте и другие экскурсии по Киеву

ГастрономическиеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыНа автомобилеДля детейГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеМузеи и искусствоТрансферыЗа городомВсе
60 за экскурсию
Заказать экскурсию