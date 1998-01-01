Что вы увидите
- Самые знаковые места Киева
Экскурсионная программа: К вашим услугам лучшие заведения на любой вкус, велопрокат в парковых зонах, отдаленные от центра аутентичные скансены — музеи 🖼 под открытым небом.
Уютные террасы с ароматным кофе и десертами, хитросплетения исторических улиц, высокие многоэтажки со смотровыми площадками.
Всё это будет приправлено рассказами и легендами о древней столице и её отдельных жемчужинах. Важная информация:Продолжительность экскурсии 🧭 от 2-х часов до целого дня.
Что входит
- транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
- личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тур О.
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