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Топ 15 мест Киева на комфортном авто

Тур О.
Тур О. – Гид из Киева
Приглашаю вас на приятную и познавательную автопрогулку по киевским местам, входящим в Топ 15.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 2 400 грн за экскурсию

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Топ 15 мест Киева на комфортном авто
Топ 15 мест Киева на комфортном авто

Что вы увидите

  • Самые знаковые места Киева
Экскурсионная программа: К вашим услугам лучшие заведения на любой вкус, велопрокат в парковых зонах, отдаленные от центра аутентичные скансены — музеи 🖼 под открытым небом.
Уютные террасы с ароматным кофе и десертами, хитросплетения исторических улиц, высокие многоэтажки со смотровыми площадками.
Всё это будет приправлено рассказами и легендами о древней столице и её отдельных жемчужинах. Важная информация:Продолжительность экскурсии 🧭 от 2-х часов до целого дня.
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Топ 15 мест Киева на комфортном авто
Топ 15 мест Киева на комфортном авто
Топ 15 мест Киева на комфортном авто
Топ 15 мест Киева на комфортном авто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Тур О.
Тур О.
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