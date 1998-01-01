Экскурсионная программа: К вашим услугам лучшие заведения на любой вкус, велопрокат в парковых зонах, отдаленные от центра аутентичные скансены — музеи 🖼 под открытым небом.

Уютные террасы с ароматным кофе и десертами, хитросплетения исторических улиц, высокие многоэтажки со смотровыми площадками.

Всё это будет приправлено рассказами и легендами о древней столице и её отдельных жемчужинах. Важная информация:Продолжительность экскурсии 🧭 от 2-х часов до целого дня.