Татьяна проводит ещё 8 экскурсий

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Трансфер+экскурсия по загадочному Киеву

Знакомство с самыми знаменитыми и мистическими местами города

  • 🚗Услуги водителя
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать трансфер

€145131 за трансферскидка10%

Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
Татьяна – Гид по Киеву
Французский писатель и гость города Оноре де Бальзак, бывавший в Киеве трижды, называл его «православным Римом»: купола многочисленных соборов, завораживающие панорамы и богатая, древняя история 📖 действительно роднят его с итальянским собратом.

Во время автомобильной прогулки вы увидите знаменитые достопримечательности 🏛️ города и сам Киев целиком — парадным, современным, мистическим и полным мест, где можно загадать заветные желания.

А я помогу исполнить самое главное из них — запечатлеть в памяти Киев во всём его великолепии.
Трансфер+экскурсия по загадочному Киеву
Трансфер+экскурсия по загадочному Киеву

Что вас ожидает

Красоты Киева
Вы увидите Владимирский собор с фресками Васнецова и Врубеля, главный собор города — Софию Киевскую, Золотые ворота, подиум столицы Крещатик и Андреевский спуск — словом, то монументальное и сакральное, без чего Киев был бы совсем другим. Представьте, мы будем смотреть на могучий Днепр и те живописные острова, которые видели основатели Киева — великие князья Владимир-креститель и Ярослав Мудрый. Вы полюбуетесь на Киево-Печерскую Лавру, торгово-промышленный район древнего Киева Подол и Владимирскую горку с первым киевским памятником, а я расскажу, с чего начинался один из самых древних городов Европы.

Места силы и исполнения желаний
В Киеве есть не только чудотворные иконы и мощи, но и настоящий дом-призрак, фонтан с человеческим лицом и завораживающая фреска «Суд Пилата». Мы поговорим о том, как история Киева связана с романами «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия» и творчеством Николая Гоголя, а потом попытаемся поймать удачу за хвост в уголках города с особенной энергетикой. Попросим благополучия и семейного счастья у одного из самых любимых киевских памятников, отыщем особенное дерево, загадаем желания у фонтана, способного их исполнить, познакомимся с «Алисой в стране чудес». А ещё сфотографируемся возле «Ежика в тумане», которому тоже можно доверить самые сокровенные чаяния — я покажу, где он их хранит.

Организационные детали

  • За дополнительную плату возможно увеличить продолжительность экскурсии на 1 или 2 часа и численность группы
  • Для групп от 4 до 7 человек предоставляется минивэн
Трансфер+экскурсия по загадочному Киеву
Трансфер+экскурсия по загадочному Киеву
Трансфер+экскурсия по загадочному Киеву
Трансфер+экскурсия по загадочному Киеву

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я киевлянка по рождению и в душе. Лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы. Гид по Европе. Сколько себя помню, всегда любила просто гулять по этому древнему городу. А после сделала это своей профессией. С радостью покажу вам мой любимый Киев – «Мать городов русских» на днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
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Татьяна проводит ещё 8 экскурсий

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