Татьяна проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Красоты Киева

Вы увидите Владимирский собор с фресками Васнецова и Врубеля, главный собор города — Софию Киевскую, Золотые ворота, подиум столицы Крещатик и Андреевский спуск — словом, то монументальное и сакральное, без чего Киев был бы совсем другим. Представьте, мы будем смотреть на могучий Днепр и те живописные острова, которые видели основатели Киева — великие князья Владимир-креститель и Ярослав Мудрый. Вы полюбуетесь на Киево-Печерскую Лавру, торгово-промышленный район древнего Киева Подол и Владимирскую горку с первым киевским памятником, а я расскажу, с чего начинался один из самых древних городов Европы.

Места силы и исполнения желаний

В Киеве есть не только чудотворные иконы и мощи, но и настоящий дом-призрак, фонтан с человеческим лицом и завораживающая фреска «Суд Пилата». Мы поговорим о том, как история Киева связана с романами «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия» и творчеством Николая Гоголя, а потом попытаемся поймать удачу за хвост в уголках города с особенной энергетикой. Попросим благополучия и семейного счастья у одного из самых любимых киевских памятников, отыщем особенное дерево, загадаем желания у фонтана, способного их исполнить, познакомимся с «Алисой в стране чудес». А ещё сфотографируемся возле «Ежика в тумане», которому тоже можно доверить самые сокровенные чаяния — я покажу, где он их хранит.