Irena проводит ещё 4 экскурсии

Маршрут: Европейская площадь - Майдан Незалежности - Бессарабка

На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с центральной и самой революционной улицей Киева. Крещатик - улица молодая, но быстро ставшая символом изменений, происходящих в нашем городе последние 150 лет.

Вы узнаете историю 📖 знаменитой Йолки на центральной площади, увидите следы своебразной пластической операции, которую пережила улица 60 лет назад, сможете попрактиковаться в мошенничестве вместе с господином Паниковским, увидите самый модерный рынок с концертным залом, и постамент статуи В. И. Ленина без самого вождя.