Irena проводит ещё 4 экскурсии

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Три жизни Крещатика

Irena
Irena – Гид из Киева
Три жизни Крещатика
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 300 грн за экскурсию

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Три жизни Крещатика
Три жизни Крещатика
Маршрут: Европейская площадь - Майдан Незалежности - Бессарабка
На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с центральной и самой революционной улицей Киева. Крещатик - улица молодая, но быстро ставшая символом изменений, происходящих в нашем городе последние 150 лет.
Вы узнаете историю 📖 знаменитой Йолки на центральной площади, увидите следы своебразной пластической операции, которую пережила улица 60 лет назад, сможете попрактиковаться в мошенничестве вместе с господином Паниковским, увидите самый модерный рынок с концертным залом, и постамент статуи В. И. Ленина без самого вождя.
Начало
🚩 ст. метро "Майдан Незалежности", у входа в Филармонию
Место завершения
🏁 Бессарабка
Три жизни Крещатика
Три жизни Крещатика
Три жизни Крещатика

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irena
Irena
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