Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Пирогово — музей 🖼 не совсем обычный. Там нет больших залов, экспонатов за стеклом, тишины и строгих смотрительниц. Там есть простор, природа, свежий воздух и необыкновенные архитектурные памятники. Пирогово – это так называемый скансен, крупнейший в Европе музей под открытым небом, где можно бегать, галдеть и даже устраивать пикник.

Пирогово гармонично вписался в ландшафт местности. Живописные пейзажи воспроизводят и дополняют историческую среду разных регионов Украины. Здесь можно отправиться в прошлое и увидеть всю подлинную Украину, какой она была более ста лет назад! Только представьте: на огромной территории разместились более трех сотен различных сооружений. Хаты, хозяйственные постройки, мельницы, церкви XVI–XX веков – все перевезено специально для гостей Пирогово.

Я стараюсь бывать там несколько раз в год, уж очень мне там нравится. Настоящая деревня! Эти мазанки, хаты, мельницы, церкви, даже действующие, жёлтое колосящееся поле… Загляденье!

У самого входа стоит огромная мельница на фоне прекрасной панорамы с сельским пейзажем. Здесь снимают фильмы 🎥, устраивают свадьбы, проводят с семьей выходные и изучают народный быт всех регионов Украины.

Здесь можно увидеть древнейший экспонат – хату с курной печью 1587 года постройки. А еще гордость музея – дом родственников Тараса Шевченко.

Попадая в Пирогово, вы ловите себя на том, что счет времени теряется. Вы готовы пожертвовать шоппингом или походом в центр столицы ⭐️ и бесконечно бродить по этим чарующим уголкам истории 📖, слушать цымбалы, похожие на гусли, или смотреть на работу гончара, узнавать новые легенды о предках.

Кстати, если ваш приезд совпадет с национальными праздниками, то вы увидите красочные народные гулянья с плетением венков, песнями, плясками вокруг костра и другими радостями старинной жизни.

Организационные детали