Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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Цимбалы, мазанки и хаты в Пирогово

Увидеть подлинную Украину и погрузиться в деревенскую атмосферу в этнографическом комплексе

Татьяна
Татьяна – Гид из Киева
Если вы уже изучили главные достопримечательности 🏛️ Киева, то приглашаю вас сбежать на природу! В окружении живописных ландшафтов вы познакомитесь с архитектурой украинского села 17-20 веков, с яркой культурой, бытом и традициями.

Полюбуетесь сельскими пейзажами и почувствуете себя в прошлом.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €90 за экскурсию

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Цимбалы, мазанки и хаты в Пирогово
Цимбалы, мазанки и хаты в Пирогово

Что вас ожидает

Пирогово — музей 🖼 не совсем обычный. Там нет больших залов, экспонатов за стеклом, тишины и строгих смотрительниц. Там есть простор, природа, свежий воздух и необыкновенные архитектурные памятники. Пирогово – это так называемый скансен, крупнейший в Европе музей под открытым небом, где можно бегать, галдеть и даже устраивать пикник.

Пирогово гармонично вписался в ландшафт местности. Живописные пейзажи воспроизводят и дополняют историческую среду разных регионов Украины. Здесь можно отправиться в прошлое и увидеть всю подлинную Украину, какой она была более ста лет назад! Только представьте: на огромной территории разместились более трех сотен различных сооружений. Хаты, хозяйственные постройки, мельницы, церкви XVI–XX веков – все перевезено специально для гостей Пирогово.

Я стараюсь бывать там несколько раз в год, уж очень мне там нравится. Настоящая деревня! Эти мазанки, хаты, мельницы, церкви, даже действующие, жёлтое колосящееся поле… Загляденье!

У самого входа стоит огромная мельница на фоне прекрасной панорамы с сельским пейзажем. Здесь снимают фильмы 🎥, устраивают свадьбы, проводят с семьей выходные и изучают народный быт всех регионов Украины.

Здесь можно увидеть древнейший экспонат – хату с курной печью 1587 года постройки. А еще гордость музея – дом родственников Тараса Шевченко.

Попадая в Пирогово, вы ловите себя на том, что счет времени теряется. Вы готовы пожертвовать шоппингом или походом в центр столицы ⭐️ и бесконечно бродить по этим чарующим уголкам истории 📖, слушать цымбалы, похожие на гусли, или смотреть на работу гончара, узнавать новые легенды о предках.

Кстати, если ваш приезд совпадет с национальными праздниками, то вы увидите красочные народные гулянья с плетением венков, песнями, плясками вокруг костра и другими радостями старинной жизни.

Организационные детали

  • До Пирогово мы добираемся на машине (не входит в стоимость экскурсии 🧭 — 20 € в оба конца).
  • Входные билеты 🎫 в музей не входят в стоимость экскурсии (взрослые — 2 €, пенсионеры и студенты — 1 €, дети 7-10 лет — 0, 5 €, дети до 7 лет — бесплатно).
Цимбалы, мазанки и хаты в Пирогово
Цимбалы, мазанки и хаты в Пирогово
Цимбалы, мазанки и хаты в Пирогово
Цимбалы, мазанки и хаты в Пирогово
Цимбалы, мазанки и хаты в Пирогово

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я киевлянка по рождению и в душе. Лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы. Гид по Европе. Сколько себя помню, всегда любила просто гулять по этому древнему городу. А после сделала это своей профессией. С радостью покажу вам мой любимый Киев – «Мать городов русских» на днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
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Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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