Irena проводит ещё 4 экскурсии

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Ведьмы Замковой горы

Irena
Irena – Гид из Киева
На этой прогулке 👣 вы погрузитесь в мир загадок и тайн Замковой горы ⛰️.

Это древнее место силы, где когда-то собирались волки на мистический шабаш.

Сейчас здесь собираются современные язычники – рунверовцы.

Вы познакомитесь с развлечениями и трудовыми буднями киевских ведьм, узнаете способ производства транспортных средств, а также тонкости изготовления ведьминских эликсиров и мазей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 грн за экскурсию

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Ведьмы Замковой горы
Ведьмы Замковой горы
Маршрут: фонтан ⛲ Самсон на Подоле - Замковая гора - Андреевский спуск
На этой прогулке 👣 вы погрузитесь в мир загадок и тайн Замковой горы ⛰️ - древнее место силы, где когда-то собирались волки на мистический шабаш. А теперь собираются современные язычники - рунверовцы.
Кроме того, вы познакомитесь с развлечениями и трудовыми буднями киевских ведьм, узнаете способ производства транспортных средств, и тонкости изготовления ведьминских эликсиров и мазей.
Бонусы к прогулке: изготовление и дегустация волшебного эликсира (группа до 10 чел).
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 фонтан Самсон на Подоле
Место завершения
🏁 Андреевский спуск
Ведьмы Замковой горы
Ведьмы Замковой горы
Ведьмы Замковой горы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irena
Irena
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