Irena проводит ещё 4 экскурсии

Маршрут: фонтан ⛲ Самсон на Подоле - Замковая гора - Андреевский спуск
На этой прогулке 👣 вы погрузитесь в мир загадок и тайн Замковой горы ⛰️ - древнее место силы, где когда-то собирались волки на мистический шабаш. А теперь собираются современные язычники - рунверовцы.
Кроме того, вы познакомитесь с развлечениями и трудовыми буднями киевских ведьм, узнаете способ производства транспортных средств, и тонкости изготовления ведьминских эликсиров и мазей.
Бонусы к прогулке: изготовление и дегустация волшебного эликсира (группа до 10 чел).
Начало
🚩 фонтан Самсон на Подоле
Место завершения
🏁 Андреевский спуск
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Irena
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