Еще несколько необычных экскурсий в Киеве

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Велоэкскурсия «Пустыни Голосеевского леса»

Тулюлюк Н.
Тулюлюк Н. – Гид из Киева
Знойное солнце ☀️ над песчаными барханами — совсем не то, что вас ждет на этой экскурсии 🧭.

Я покажу вам пустыни, или монашеские скиты, удаленные от главной обители.

Запутанные лесные дорожки, тенистые дебри, гигантский скелет и другие неожиданные уголки, скрытые от глаз прохожих, мимо которых нам предстоит проехать на велосипедах.
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  • 👥Групповая
  • 🚲На велосипеде
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 175 грн за человека

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Велоэкскурсия «Пустыни Голосеевского леса»
Велоэкскурсия «Пустыни Голосеевского леса»
Если вы представили верблюдов, уныло бредущих по выжженным солнцем барханам, то спешу вас разочаровать - ничего этого вы не найдете в самом дремучем лесу 🌲 Киева. Пýстынью или скитом в православной традиции называют монашеские поселения, удаленные от основного монастыря. В Голосеево таких целых три, а некоторые насчитывают даже четыре. Ну и наверняк, Вы думаете, что в Киеве уже не осталось мест, где можно заблудиться - ошибаетесь! Голосеево - как раз то самое место. Запутанные дорожки приведут нас в самые неожиданные уголки, например, к пещерам Китаевской Пустыни, где Вам поведают правдивую историю 📖 о таинственном отшельнике с женским именем. Если же вы окажитесь у вольера с пони, у которых трогательно длинные челки, знайте - мы совсем недалеко от Голосеевской пустыни, основанной самим Петром Могилой. Не пугайтесь, увидев скелет огромного животного - Вы не в гостях у бабы яги, а возле здания животноводческого факультета, сооружения же необычной формы, как из будущего, подскажут Вам, что это территория астрономической обсерватории. Одним словом, "там на неведомых дорожках" Голосеева мы встретим множество чудес.
Маршрут пролегает исключительно по лесным дорожкам, второстепенные асфальтированные дороги составляют не более 10% маршрута. Общая протяженность 25 км, но это горки, спуски, лесные виражи и тропинки вдоль дубов и озер с утками.
Во время экскурсии 🧭 мы посетим Голосеевскую пустынь, вольеры с пони, Китаевскую пустынь, Ореховатские пруды, ВДНХ, Обсерваторию, скелет огромного животного, Феофанию и мн. другое.
А активный отдых всегда лучше пассивного, поскольку ваши "мозги" выключаются как только попа касается велосипеда, а включается задор, веселье, с ними 100% отдых приходит.
Начало и место завершения
🚩 Возле подземного перехода-выхода из м. Голосеевская на сторону гостиницы "Мир". Дальше в сопровождении инструктора к месту проката
Велоэкскурсия «Пустыни Голосеевского леса»
Велоэкскурсия «Пустыни Голосеевского леса»
Велоэкскурсия «Пустыни Голосеевского леса»
Велоэкскурсия «Пустыни Голосеевского леса»

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тулюлюк Н.
Тулюлюк Н.
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