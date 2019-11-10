1 отзыв оставили туристы

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Весь Киев за три часа

Впечатляющее знакомство с историческими районами города и его визитными карточками

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
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98 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Михаил
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Михаил – Гид по Киеву
Чтобы понять Киев, нужно увидеть 3 его значительных грани — Верхний город 🏙️, Подол и Печерск.

На моей экскурсии 🧭 вы обязательно сделаете это, узнаете о прошлом и настоящем города, увидите знаменитую Киево-Печерскую лавру, Площадь Независимости и памятник основателям Киева, прикоснётесь к старине и живой современности.
Весь Киев за три часа
Весь Киев за три часа

Что вас ожидает

Всего за три часа вы побываете в основных районах города: Верхний город, или древний – откуда и начиналась наша история, Подол или нижний город – один из старейших районов Киева, и Печерск, который является основной правительственной частью Киева.

За несколько часов экскурсии вы увидите все и сразу, а также мы сделаем несколько выходов из автобуса или авто, чтобы лично прикоснуться к объектам старины.

Объекты показа: Владимирский Собор (остановка, посещение), Университет им. Т.Г. Шевченко, Киевский Оперный Театр, Золотые Ворота, Софийская площадь, Софийский Собор, памятник Б. Хмельницкому, Михайловская площадь, Михайловский Собор, памятник княгине Ольге, Андреевская церковь, Площадь Независимости, Речной Вокзал, Фуникулер, Контрактовая пл., Гостинный Двор, Киево-Могилянская Академия, Памятник основателям Киева «Ладья», Монумент Родина-Мать, Набережная Днепра, Киево-Печерская Лавра.

Весь Киев за три часа
Весь Киев за три часа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Я лицензированный гид по Киеву, по образованию — историк. Киев — мой родной и любимый город.
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1 отзыв оставили туристы

10 ноября 2019
Спасибо большое Михаилу за знакомство с прекрасным городом, который нам очень полюбился. Михаил мастерски провёл экскурсию, очень правильно спланировал маршрут, очень интересно с любовью рассказал о своём городе. Михаил отлично знающий историю своего края, эрудированный, с прекрасным чувством юмора, очень обоятельный человек. Мы получили огромное удовольствие и за это благодарны.

Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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