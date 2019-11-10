1 отзыв оставили туристы

Чтобы понять Киев, нужно увидеть 3 его значительных грани — Верхний город 🏙️, Подол и Печерск. На моей экскурсии 🧭 вы обязательно сделаете это, узнаете о прошлом и настоящем города, увидите знаменитую Киево-Печерскую лавру, Площадь Независимости и памятник основателям Киева, прикоснётесь к старине и живой современности.

Что вас ожидает

Всего за три часа вы побываете в основных районах города: Верхний город, или древний – откуда и начиналась наша история, Подол или нижний город – один из старейших районов Киева, и Печерск, который является основной правительственной частью Киева.

За несколько часов экскурсии вы увидите все и сразу, а также мы сделаем несколько выходов из автобуса или авто, чтобы лично прикоснуться к объектам старины.

Объекты показа: Владимирский Собор (остановка, посещение), Университет им. Т.Г. Шевченко, Киевский Оперный Театр, Золотые Ворота, Софийская площадь, Софийский Собор, памятник Б. Хмельницкому, Михайловская площадь, Михайловский Собор, памятник княгине Ольге, Андреевская церковь, Площадь Независимости, Речной Вокзал, Фуникулер, Контрактовая пл., Гостинный Двор, Киево-Могилянская Академия, Памятник основателям Киева «Ладья», Монумент Родина-Мать, Набережная Днепра, Киево-Печерская Лавра.