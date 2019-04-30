1 отзыв оставили туристы

Печерск — это архитектурный центр Киева! Свое название он получил от Киево-Печерской Лавры, где селились монахи. В X веке здесь находилась загородная резиденция Владимира Великого, здесь были убиты Аскольд и Дир, на Печерске всегда проходила борьба за власть, и сейчас — это самый элитный и дорогой район Киева.
На нашей экскурсии вы не только услышите историю и легенды этого аристократического района, но и увидите настоящие архитектурные шедевры:
«Дом с химерами» — дом сказка, дом мечта, дом легенда. Построено это здание в начале XX века Владиславом Городецким — это не просто архитектор с большой буквы, а настоящий строительный новатор, влюбленный в Киев. На крыше этого дома разместились добродушные лягушки, носороги, антилопы, а водопроводные трубы выполнены в виде змей и слоновых хоботов. Об этом доме не нужно говорить — его нужно видеть!
«Дом плачущей вдовы» — главная загадка этого дома таится в каменном барельефе в виде женской головы. Когда идет дождь, по щекам девушки текут слезы.
«Шоколадный дом». Особняк шоколадного цвета, но шоколада там, к сожалению, нет. Зато в нем жили видные деятели науки, общественно-политической и государственной жизни.
Особняк Ковалевского поразит не только своим средневековым видом, а и удивит настоящими романтическими легендами о любви.
А теперь немного пройдем далее и полюбуемся Национальным банком Украины — один из самых красивых банков Европы. Ну, и конечно же невозможно пройти мимо Мариинского дворца — резиденции президента Украины, где и закончим нашу экскурсию.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Михаил - знающий гид и настоящий профессионал. Очень благодарна, что он согласился провести нам экскурсию, хотя резервировали в последний момент. Михаил порекомендовал нам наиболее подходящий маршрут и познакомил с такими местами Киева, которые мы за 1. 5 дня самостоятельно бы не увидели. Также хочу отметить гибкость в выборе времени экскурсии и приятное общение. Очень профессионально проведенная и приятная экскурсия!
Впечатляющее знакомство с историческими районами города и его визитными карточками
Чтобы понять Киев, нужно увидеть 3 его значительных грани — Верхний город, Подол и Печерск. На моей экскурсии вы обязательно сделаете это, узнаете о прошлом и настоящем города, увидите знаменитую Киево-Печерскую лавру, Площадь Независимости и памятник основателям Киева, прикоснётесь к старине и живой современности.
А знаете ли вы, когда и как возник Киев? А кем был основан? Еще нет? Тогда отправляйтесь на пешеходную экскурсию по древнему Киеву! Во время экскурсии вы погрузитесь в тысячелетнее прошлое Киева, узнаете, когда и кем он был основан, услышите невероятные истории о расцвете и упадке, увидите настоящие шедевры архитектуры и искусства, сохранившиеся с древнейших времен.
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Современные Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Этот район необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. На нашей прогулке вы увидите шедевры дореволюционной архитектуры, услышите интересные истории о жизни великих людей, о страстях и тайнах непростой эпохи.
Увидеть подлинную Украину и погрузиться в деревенскую атмосферу в этнографическом комплексе
Если вы уже изучили главные достопримечательности Киева, то приглашаю вас сбежать на природу! В окружении живописных ландшафтов вы познакомитесь с архитектурой украинского села 17-20 веков, с яркой культурой, бытом и традициями. Полюбуетесь сельскими пейзажами и почувствуете себя в прошлом.
Узнать интересные сюжеты и рассмотреть детали улицы-символа столицы
Приглашаю вас на променад по главной киевской улице — Крещатику. На маршруте от Европейской площади до Бессарабки вы познакомитесь с историей и легендами Крещатика, узнаете о первом «небоскрёбе» Киева и о всемирно известных артистах, связанных с этой улицей. Увидите главные достопримечательности и поймёте, что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем и Мадридом.
Знакомство с самыми знаменитыми и мистическими местами города
Французский писатель и гость города Оноре де Бальзак, бывавший в Киеве трижды, называл его «православным Римом»: купола многочисленных соборов, завораживающие панорамы и богатая, древняя история действительно роднят его с итальянским собратом. Во время автомобильной прогулки вы увидите знаменитые достопримечательности города и сам Киев целиком — парадным, современным, мистическим и полным мест, где можно загадать заветные желания. А я помогу исполнить самое главное из них — запечатлеть в памяти Киев во всём его великолепии.
Главные достопримечательности и тайные уголки украинской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все культовые места Киева: Майдан Независимости, Золотые ворота, старинные доходные дома и Софийский собор. А помимо изучения главных достопримечательностей заглянете в колоритные дворики и рассмотрите авангардный украинский стрит-арт. Я раскрою, как развивался город на протяжении столетий, чем он живет сегодня и в чем секрет киевского обаяния.