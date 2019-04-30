1 отзыв оставили туристы

Перед вами возникнет самый аристократический район Киева: здесь издревле шла борьба за власть, и сегодня Печерск — самое дорогое место в городе. Вы разгадаете секреты великолепных особняков, увидите «Шоколадный дом» и познакомитесь с творчеством архитекторов-новаторов. Чудная лепнина, символы и легенды «жемчужин» Печерска поразят вас в самое сердце!

Что вас ожидает

Печерск — это архитектурный центр Киева! Свое название он получил от Киево-Печерской Лавры, где селились монахи. В X веке здесь находилась загородная резиденция Владимира Великого, здесь были убиты Аскольд и Дир, на Печерске всегда проходила борьба за власть, и сейчас — это самый элитный и дорогой район Киева.

На нашей экскурсии вы не только услышите историю и легенды этого аристократического района, но и увидите настоящие архитектурные шедевры: