1 отзыв оставили туристы

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Жемчужины Печерска

Рассмотреть архитектурные шедевры города и узнать о том, что происходило в Печерске в давние времена

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

36 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Михаил
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Михаил – Гид по Киеву
Перед вами возникнет самый аристократический район Киева: здесь издревле шла борьба за власть, и сегодня Печерск — самое дорогое место в городе.

Вы разгадаете секреты великолепных особняков, увидите «Шоколадный дом» и познакомитесь с творчеством архитекторов-новаторов.

Чудная лепнина, символы и легенды «жемчужин» Печерска поразят вас в самое сердце!
Жемчужины Печерска
Жемчужины Печерска

Что вас ожидает

Печерск — это архитектурный центр Киева! Свое название он получил от Киево-Печерской Лавры, где селились монахи. В X веке здесь находилась загородная резиденция Владимира Великого, здесь были убиты Аскольд и Дир, на Печерске всегда проходила борьба за власть, и сейчас — это самый элитный и дорогой район Киева.

На нашей экскурсии вы не только услышите историю и легенды этого аристократического района, но и увидите настоящие архитектурные шедевры:

  • «Дом с химерами» — дом сказка, дом мечта, дом легенда. Построено это здание в начале XX века Владиславом Городецким — это не просто архитектор с большой буквы, а настоящий строительный новатор, влюбленный в Киев. На крыше этого дома разместились добродушные лягушки, носороги, антилопы, а водопроводные трубы выполнены в виде змей и слоновых хоботов. Об этом доме не нужно говорить — его нужно видеть!
  • «Дом плачущей вдовы» — главная загадка этого дома таится в каменном барельефе в виде женской головы. Когда идет дождь, по щекам девушки текут слезы.
  • «Шоколадный дом». Особняк шоколадного цвета, но шоколада там, к сожалению, нет. Зато в нем жили видные деятели науки, общественно-политической и государственной жизни.
  • Особняк Ковалевского поразит не только своим средневековым видом, а и удивит настоящими романтическими легендами о любви.
  • А теперь немного пройдем далее и полюбуемся Национальным банком Украины — один из самых красивых банков Европы. Ну, и конечно же невозможно пройти мимо Мариинского дворца — резиденции президента Украины, где и закончим нашу экскурсию.

Жемчужины Печерска
Жемчужины Печерска

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Я лицензированный гид по Киеву, по образованию — историк. Киев — мой родной и любимый город.
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1 отзыв оставили туристы

30 апреля 2019
Михаил - знающий гид и настоящий профессионал. Очень благодарна, что он согласился провести нам экскурсию, хотя резервировали в последний момент. Михаил порекомендовал нам наиболее подходящий маршрут и познакомил с такими местами Киева, которые мы за 1. 5 дня самостоятельно бы не увидели. Также хочу отметить гибкость в выборе времени экскурсии и приятное общение. Очень профессионально проведенная и приятная экскурсия!

Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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