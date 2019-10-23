2 отзыва оставили туристы

Вы знаете, где стоит памятник герою “Золотого теленка” Ильфа и Петрова – Паниковскому? На том самом месте, на углу Крещатика и Прорезной. Именно туда посылал собеседников незабвенный Михаил Самуэлевич для подтверждения своей личности: «Поезжайте в Киев… и спросите, кто такой Паниковский».

Мы прогуляемся по городу и вспомним некоторые жульнические «визитки» Киева. Поговорим, почему в Киеве не стоило играть в карты с незнакомцами и о том, как обчистили Ференца Листа на Подоле. Наклоняясь за кошельком, лежавшим на улице, любопытный «счастливчик» мгновенно становился игрушкой аферистов. Кстати, эта «игра» оказалась одной их самых живучих. Некоторые «чайники» в аналогичной ситуации оказываются жертвами собственного любознательности и сегодня.

Я расскажу о том, как Киев «заболел» кладоискательством, и как лихо этим воспользовались предприимчивые жулики. И о том, чем для мужчины могла обернуться невинная, на первый взгляд, интрижка с прекрасной дамой.

Мы пройдем по достаточно длинному маршруту – от Золотых Ворот, через Прорезную, Крещатик на Подол, до Контрактовой Площади. И везде, АБСОЛЮТНО везде, нам будет о чем вспомнить и что обсудить. Ведь главный герой всех наших историй – Киев – город, который повидал на своем веку тако-о-о-о-ое… Нам остается только удивляться, радоваться и снова удивляться.