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Знакомьтесь, Киев. Обзорная экскурсия

Валерия Б.
Валерия Б. – Гид из Киева
Знакомьтесь, Киев.

Обзорная экскурсия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 600 грн за экскурсию

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Знакомьтесь, Киев. Обзорная экскурсия
Знакомьтесь, Киев. Обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Софийский собор
  • Андреевская церковь
  • Стеклянный мост
  • Крещатик
  • Золотые ворота
  • Старокиевская гора
  • Андреевский спуск
  • Крещатый и Владимирский парки

Что вас ждет на экскурсии:

    Расскажу кто основал Киев, увидим откуда "есть пошла земля Русская", подойдем к фундаментам первого каменного храма Киевской Руси, узнаем кто крестил Русь и где это было, расскажу где была основана первая библиотека на Руси, подойдем к главным киевским воротам

    А также:

      Полюбуемся панорамой Киева, проведаем самую старую пирожковую Киева, покажу в каком из киевских дворов был изобретен первый в мире вертолет 🚁, расскажу кто научил Киев курить, и много др. интересностей)
      Что входит
      • услуги гида
      Что не входит
      • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
      • кроме кофе и общественных уборных по желанию. Также не предполагаются заходы в музеи
      • церкви и др. объекты.
      Начало
      🚩 Майдан Независимости, около выхода №4
      Место завершения
      🏁 Золотые ворота
      Знакомьтесь, Киев. Обзорная экскурсия
      Знакомьтесь, Киев. Обзорная экскурсия
      Знакомьтесь, Киев. Обзорная экскурсия
      Знакомьтесь, Киев. Обзорная экскурсия

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Валерия Б.
      Валерия Б.
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