Расскажу кто основал Киев, увидим откуда "есть пошла земля Русская", подойдем к фундаментам первого каменного храма Киевской Руси, узнаем кто крестил Русь и где это было, расскажу где была основана первая библиотека на Руси, подойдем к главным киевским воротам
А также:
Полюбуемся панорамой Киева, проведаем самую старую пирожковую Киева, покажу в каком из киевских дворов был изобретен первый в мире вертолет 🚁, расскажу кто научил Киев курить, и много др. интересностей)
Что входит
услуги гида
Что не входит
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
кроме кофе и общественных уборных по желанию. Также не предполагаются заходы в музеи
церкви и др. объекты.
Начало
🚩 Майдан Независимости, около выхода №4
Место завершения
🏁 Золотые ворота
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.