Что вас ждет на экскурсии:

Расскажу кто основал Киев, увидим откуда "есть пошла земля Русская", подойдем к фундаментам первого каменного храма Киевской Руси, узнаем кто крестил Русь и где это было, расскажу где была основана первая библиотека на Руси, подойдем к главным киевским воротам

А также:

Полюбуемся панорамой Киева, проведаем самую старую пирожковую Киева, покажу в каком из киевских дворов был изобретен первый в мире вертолет 🚁, расскажу кто научил Киев курить, и много др. интересностей)