Выбирайте и другие экскурсии в Луганске

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Многоликий Луганск

Главные достопримечательности и тайные места города на дружеской обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

7 за человека

Алексей
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Алексей – Гид в Луганске
Луганск — старинный и очень интересный город 🏙️.

Я покажу вам его с разных сторон, помогу получить о нем целостное представление и освободиться от некоторых стереотипов.

А еще раскрою, как складывалась история 📖 города на протяжении истории 📖 и чем он живет сегодня.
Многоликий Луганск
Многоликий Луганск

Что вас ожидает

Все грани Луганска
Вы оцените сложный рельеф улиц Каменнобродского района — самой ранней части Луганска, и насладитесь видом на город с одной из меловых гор. Далее пройдете вдоль излучин реки Лугани и, рассматривая один из многочисленных заводов, услышите о былой славе городской промышленности. В Ленинском районе вам откроются исторический и современный центр города. Вы увидите парк Первого мая и памятник Ворошилову, услышите местные легенды и расшифруете символику мемориала Острая могила.

Самые интересные природные места
Луганск — это не только городские достопримечательности, но и любопытные природные места. Вы полюбуетесь живописным видом с вершины кургана, изучите типичную для нашего региона форму рельефа, погуляете по лесу на окраине города и отыщете остатки набережной и луганский водопад.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен однократный проезд на общественном транспорте — 10 рублей с человека.

Многоликий Луганск
Многоликий Луганск
Многоликий Луганск
Многоликий Луганск
Многоликий Луганск
Многоликий Луганск
Многоликий Луганск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, я студент географического факультета. Мне всего 20 лет, но это не мешает мне знать и любить свой город. На экскурсиях я стараюсь не просто рассказать о достопримечательностях, но и раскрыть все стороны жизни Луганска и помочь путешественникам по-настоящему почувствовать местный колорит.
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7 за человека
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