Выбирайте и другие экскурсии в Луганске

Что вас ожидает

Все грани Луганска

Вы оцените сложный рельеф улиц Каменнобродского района — самой ранней части Луганска, и насладитесь видом на город с одной из меловых гор. Далее пройдете вдоль излучин реки Лугани и, рассматривая один из многочисленных заводов, услышите о былой славе городской промышленности. В Ленинском районе вам откроются исторический и современный центр города. Вы увидите парк Первого мая и памятник Ворошилову, услышите местные легенды и расшифруете символику мемориала Острая могила.

Самые интересные природные места

Луганск — это не только городские достопримечательности, но и любопытные природные места. Вы полюбуетесь живописным видом с вершины кургана, изучите типичную для нашего региона форму рельефа, погуляете по лесу на окраине города и отыщете остатки набережной и луганский водопад.