2 отзыва оставили туристы

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Фортификации Львова

5
2 отзыва
Igor H.
Igor H. – Гид из Львова
Львов – город 🏙️ с развитой системой оборонительных сооружений, большинство которых относятся к средневековому периоду.

В рамках трехчасовой экскурсии 🧭 вы увидите главные фортификационные объекты города и узнаете интересные факты относительно их роли в защите Львова.

Арсеналы и крепости, фрагменты защитных стен, башни церквей и фортификации пригородных монастырей – эти и другие объекты жду вас в рамках экскурсии «Фортификации Львова».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 750 грн за экскурсию

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Фортификации Львова
Ми звикло сприймаємо давній Львів як перлину архітектури. Разом з тим середньовічний Львів являв собою потужну фортецю. Незважаючи на подальший розвиток Львова і пов”язані із цим неминучі втрати, до нашого часу збереглося багато елементів давніх фортифікацій – фрагменти міських стін та земляних валів, вежі та арсенали, фортифікації приміських монастирів. Споруди, що прилягали до давніх стін Львова, в т. ч. вежі Кафедрального та Вірменського соборів, Вежа Корнякта - також мали оборонне значення. Основою оборонного комплексу 19-го ст. була потужна міська цитадель.
Основні об"екти - оборонні храми та фортификації Старого Міста, ансамбль львівської цитаделі. Екскурсії проводяться для індивідуальних груп. Вартість екскурсії для групи від 2 до 6 чоловік - 300 гривень.
Додаткові витрати не передбачаються.
Начало и место завершения
🚩 Подвір"я Успенської церкви, вул. Підвальна, 9

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Igor H.
Igor H.
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Igor H. проводит ещё 2 экскурсии

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