2 отзыва оставили туристы

Ми звикло сприймаємо давній Львів як перлину архітектури. Разом з тим середньовічний Львів являв собою потужну фортецю. Незважаючи на подальший розвиток Львова і пов”язані із цим неминучі втрати, до нашого часу збереглося багато елементів давніх фортифікацій – фрагменти міських стін та земляних валів, вежі та арсенали, фортифікації приміських монастирів. Споруди, що прилягали до давніх стін Львова, в т. ч. вежі Кафедрального та Вірменського соборів, Вежа Корнякта - також мали оборонне значення. Основою оборонного комплексу 19-го ст. була потужна міська цитадель.

Основні об"екти - оборонні храми та фортификації Старого Міста, ансамбль львівської цитаделі. Екскурсії проводяться для індивідуальних груп. Вартість екскурсії для групи від 2 до 6 чоловік - 300 гривень.

Додаткові витрати не передбачаються.