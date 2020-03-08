15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

По улочкам средневекового Львова

Чтобы понять дух современного Львова, мы отправимся к истокам города — в его средневековый исторический центр. На Рыночной площади поговорим о быте прошлых эпох, а у Доминиканского собора вы узнаете, какой брачный союз привел во Львов первых католиков и инквизиторов. Следом прогуляемся по закоулкам самобытных Армянского и Еврейского кварталов. Обсудим, какие народы заселяли средневековый Львов, какие профессии они выбирали и как сосуществовали между собой. Вы рассмотрите культовые постройки и сохранившиеся дома еврейской общины, увидите здание городской Ратуши и остатки крепостной стены, услышите истории о колоритных и самых влиятельных личностях старого Львова. А еще мы отыщем жилище городского палача и разберемся, почему его зовут пан Малодобрый.

От австрийской эпохи до наших дней

От Средневековья мы перейдем к периоду Габсбургов: у изящного Оперного театра вы узнаете о расцвете Львова и превращении из захолустья в культурный и торговый центр Австрийской империи. Мы прогуляемся по проспекту Свободы, понаблюдаем за переплетением архитектурных стилей города и поговорим о том, каким Львов стал сегодня. Я поделюсь занимательными легендами, расскажу об университетской жизни города, сориентирую вас в тонкостях и фирменных блюдах галицкой кухни и порекомендую колоритные львовские рестораны.

Кому подойдет прогулка

Этот маршрут идеален для первого знакомства с городом и поможет охватить главные вехи истории Львова, не упустив из виду важных деталей.