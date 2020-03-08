15 отзывов оставили туристы

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Классическая прогулка по Львову

Познакомиться со средневековым центром города и разобраться в перипетиях его истории

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча улица Подвальная
  • Заказать экскурсию

25 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Ярослав
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ярослав – Гид по Львову
Прежде чем стать одним из красивейших украинских городов, Львов пережил немало взлетов и падений.

На обзорной прогулке 👣 вы охватите важнейшие события многовековой истории 📖 города, узнаете, чем Львов жил в Средневековье и эпоху Габсбургов, найдете дом палача и монастырь доминиканцев, исследуете улочки Армянского и Еврейского кварталов, услышите истории о львовских героях и злодеях.

Шаг за шагом вы познакомитесь с важнейшими памятниками Львова, проникнетесь галицкой культурой и почувствуете дух многогранного города.
Классическая прогулка по Львову
Классическая прогулка по Львову

Что вас ожидает

По улочкам средневекового Львова
Чтобы понять дух современного Львова, мы отправимся к истокам города — в его средневековый исторический центр. На Рыночной площади поговорим о быте прошлых эпох, а у Доминиканского собора вы узнаете, какой брачный союз привел во Львов первых католиков и инквизиторов. Следом прогуляемся по закоулкам самобытных Армянского и Еврейского кварталов. Обсудим, какие народы заселяли средневековый Львов, какие профессии они выбирали и как сосуществовали между собой. Вы рассмотрите культовые постройки и сохранившиеся дома еврейской общины, увидите здание городской Ратуши и остатки крепостной стены, услышите истории о колоритных и самых влиятельных личностях старого Львова. А еще мы отыщем жилище городского палача и разберемся, почему его зовут пан Малодобрый.

От австрийской эпохи до наших дней
От Средневековья мы перейдем к периоду Габсбургов: у изящного Оперного театра вы узнаете о расцвете Львова и превращении из захолустья в культурный и торговый центр Австрийской империи. Мы прогуляемся по проспекту Свободы, понаблюдаем за переплетением архитектурных стилей города и поговорим о том, каким Львов стал сегодня. Я поделюсь занимательными легендами, расскажу об университетской жизни города, сориентирую вас в тонкостях и фирменных блюдах галицкой кухни и порекомендую колоритные львовские рестораны.

Кому подойдет прогулка

Этот маршрут идеален для первого знакомства с городом и поможет охватить главные вехи истории Львова, не упустив из виду важных деталей.

Организационные детали

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате; стоимость составит 25 евро для 1-5 человек. Для бронирования напишите в личные сообщения.

Классическая прогулка по Львову
Классическая прогулка по Львову
Классическая прогулка по Львову
Классическая прогулка по Львову
Классическая прогулка по Львову
Классическая прогулка по Львову
Классическая прогулка по Львову
Классическая прогулка по Львову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала улица Подвальная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ярослав
Ярослав
Мне 31 год, 14 из которых я прожил во Львове. Сначала Львов полюбил как приезжий 17-летний студент, потом как человек, который считает город частью себя и себя частью города. Чтобы по-настоящему почувствовать Львов, решил узнавать о нем всё больше и больше. Поэтому сегодня стремлюсь поделиться с гостями Львова накопленными знаниями и ощущением моего любимого города.
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15 отзывов оставили туристы

8 марта 2020
Все было на столько супер, что не передать словами, Ярослав вышел за рамки отведенного времени и мне кажется продолжал бы дальше, но у нас было времени в обрез. В общем все было просто супер, буду рекомендовать друзьям. Не пожалеете, отвечаю!!!!!!!
23 февраля 2020
Экскурсия просто великолепная! Грамотно построен маршрут - за три часа неспешной прогулки мы узнали город, как родной) Очень логично выстроено повествование, факты не только исторические, но и просто интересные, душевные. Почувствовали атмосферу Львова, получили огромное удовольствие!
26 января 2020
Хорошая экскурсия. Интересно и не скучно. Спасибо.
12 января 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия! Узнали много информации об истории города. Большое спасибо гиду Ярославу за интересный и структурированный рассказ! Три часа экскурсии были насыщенными и пролетели незаметно 👍🏻 Логистически экскурсия также выстроена рационально. Остались очень довольны
10 января 2020
Интересная экскурсия) спасибо
9 января 2020
Отличная экскурсия на 3 часа по центру Львова. Экскурсия превзошла наши ожидания: мы прошлись по улочками, куда за полтора дня в городе и не заглянули (хотя сам центр довольно небольшой), да и не обратили бы внимания без всех этих историй о еврейском, армянском кварталах, историй про кафешки и рестораны и т. п. Ярослав и информативно и бодро рассказывал, и передал свою любовь к городу, и посоветовал несколько интересных мест (например кафе "Под синей фляжкой")
5 января 2020
Понравилась экскурсия с Ярославом! Нас было четверо, во Львове первый раз. Ярослав много рассказывал об истории Львова, о различных достопримечательностях, о заведениях, советовал места. Шёл дождь и было холодно, но мы заходили в интересные места, грелись и слушали интересные истории. Благодарим Ярослава за интересную экскурсию!
11 декабря 2019
Всем рекомендуем обращаться к Ярославу, отлично знает историю города, узнали очень много интересного и неожиданно нового! Просто, легко, с удовольствием! Спасибо Гиду Ярославу!
13 ноября 2019
Просто супер! Интересно, разнообразно, клиентоориентированно, адаптировано под присутствие ребёнка в группе. Всё с юмором и огоньком!
10 ноября 2019
Все отлично
Ещё 5 отзывов

Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

Из Львова — к вершинам Карпатских горИз Львова — к вершинам Карпатских горИз Львова — к вершинам Карпатских гор
125 за экскурсию
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6 отзывов
Вдохновиться красотой Северных Карпат, прогуляться к водопаду и попробовать блюда местной кухни
На один день вы окажетесь один на один с магической природой Северных Карпат. Перед вами откроются поля, по которым скакали древние гунны, горные склоны, остановившие монголо-татар и османов. Мы поднимемся к вершинам массива Сколевские Бескиды и на Урыцкие скалы, полюбуемся Камянецким водопадом и оценим блюда самобытной карпатской кухни.

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