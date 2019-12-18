Встретьтесь с местным гидом у Театра оперы и балета и начните открывать таинственный подземный мир Львова. Извилистые лабиринты под Старым городом Львова скрывают многочисленные интригующие секреты и тайны, о самых интересных из которых вам поведает опытный гид. Если у вас хватит смелости, и вы не боитесь привидений, вам придется по душе это захватывающее путешествие!

Сперва спуститесь в таинственное подземелье церкви иезуитов. Гид покажет вам бесценные фрески XVII века и руины оборонительных стен. Посмотрите на саркофаг XVIII века с выгравированной надписью, на котором имеются странные следы, как будто кто-то пытался открыть его изнутри. Кроме того, послушайте леденящую душу легенду о призраке Черного Монаха, который бродит в церкви в поисках своей души.

Затем откройте для себя еще одно таинственное и мрачное место – подземелье Доминиканского собора и руины замка принца Льва. Пройдите по извилистым деревянным галереям и войдите в темный зал с виселицей в середине. Опытный гид расскажет вам о различных видах казней и пыток, использовавшихся в средние века.

Наконец, побывайте в подвале Аптеки-музея и склепе Преображенской церкви. В завершении тура посетите интересную кофейную шахту в львовской кофейне «Копальня Кави». Это место очень популярно у туристов, потому что, согласно забавной легенде, какао-бобы для вкусного кофе добываются прямо в шахте, вырытой под кафе.