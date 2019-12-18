Львов: частный пеший тур по подземельям

Изучите загадочный подземный мир Львова и раскройте его секреты в двухчасовой пешей экскурсии с местным гидом

4.5
20 отзывов
Индивидуально
Изучите загадочный подземный мир Львова и раскройте его секреты в двухчасовой пешей экскурсии с местным гидом.

Послушайте легенды о призраках в полумраке лабиринта и погрузитесь в атмосферу тайн.
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Львов: частный пеший тур по подземельям
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя древний склеп под церковью иезуитов и осмотрите саркофаг с выгравированной надписью
  2. Посетите мрачное подземелье Доминиканского собора и его пыточный зал
  3. Изучите одну из старейших функционирующих аптек и то, что находится под ней
  4. Спуститесь в подземные лабиринты храма Преображения
  5. Осмотрите импровизированную «кофейную шахту» в знаменитой львовской кофейне «Копальная Кави»
Встретьтесь с местным гидом у Театра оперы и балета и начните открывать таинственный подземный мир Львова. Извилистые лабиринты под Старым городом Львова скрывают многочисленные интригующие секреты и тайны, о самых интересных из которых вам поведает опытный гид. Если у вас хватит смелости, и вы не боитесь привидений, вам придется по душе это захватывающее путешествие!
Сперва спуститесь в таинственное подземелье церкви иезуитов. Гид покажет вам бесценные фрески XVII века и руины оборонительных стен. Посмотрите на саркофаг XVIII века с выгравированной надписью, на котором имеются странные следы, как будто кто-то пытался открыть его изнутри. Кроме того, послушайте леденящую душу легенду о призраке Черного Монаха, который бродит в церкви в поисках своей души.
Затем откройте для себя еще одно таинственное и мрачное место – подземелье Доминиканского собора и руины замка принца Льва. Пройдите по извилистым деревянным галереям и войдите в темный зал с виселицей в середине. Опытный гид расскажет вам о различных видах казней и пыток, использовавшихся в средние века.
Наконец, побывайте в подвале Аптеки-музея и склепе Преображенской церкви. В завершении тура посетите интересную кофейную шахту в львовской кофейне «Копальня Кави». Это место очень популярно у туристов, потому что, согласно забавной легенде, какао-бобы для вкусного кофе добываются прямо в шахте, вырытой под кафе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Входные билеты в Иезуитский собор, Доминиканский собор и Аптеку-музей
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Не допускаются
  • Майки
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
1
3
2
3
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
18 дек 2019
(Германия)
Второй тур с Павлом во Львове. Пол был фантастическим. Этот парень любит свой город. Тур со страстью и энтузиазмом. Это экскурсия в метро Львова. Половина города кажется обделенной. Много смеяться, много удивляться. Правильное количество исторических фактов и интересных идей из повседневной жизни Львова. Это было действительно превосходно. Наслаждалась каждой минутой. Носите удобную обувь. Спасибо, Пол.
J
10 июля 2019
(Польша)
Профессионализм, юмор, обширные знания и умелое общение с туристами. Мы рекомендуем!
b
31 мая 2019
(Франция)
Приветливый и приятный гид, во время встречи. Очень интересный визит.

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