Lena проводит ещё 2 экскурсии

  1. Экскурсии

Львов с австрийским акцентом

Прогуляться по знаковым местам украинского Лондона и перенестись в эпоху правления Габсбургов

Lena
Lena – Гид по Львову
Добро пожаловать в стильный и процветающий Львов периода Габсбургов! Я проведу вас по австрийским уголкам украинского города, расскажу об оперных примах, ученых и архитекторах, открою секреты достопримечательностей — от Оперного театра до Дома ученых.

Шаг за шагом вы ощутите дух маленького Парижа, наполненного ароматом кофе и брызгами шампанского.
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Оперного театра

  • €3024 за экскурсиюскидка20%

    Заказать экскурсию
Львов с австрийским акцентом
Львов с австрийским акцентом

Что вас ожидает

Львов эпохи Габсбургов: от трамвая до кофе
Мы поговорим о расцвете города во времена империи Габсбургов, когда Львов начинают именовать украинским Лондоном, маленьким Парижем и Галицкой Калифорнией. Я помогу вам представить, как преобразился город на рубеже 19 — 20 веков: возводится грандиозный Оперный театр, по улицам мчатся первые трамваи и автомобили, открываются кондитерские, отели и, разумеется, легендарные кофейни.

Австрийское наследие города
Чтобы перенестись во Львов начала прошлого века, мы прогуляемся по проспекту Свободы, который во времена Габсбургов стал новым центром города. Посмотрим на один из красивейших театров Европы, обсудим историю его примы и развеем мифы о смерти архитектора. После я проведу вас до Галицкого сейма: здесь поговорим о том, как отдыхали богатые горожане и какой напиток был популярнее во Львове 19 века — кофе или шампанское? Кроме того, вы увидите аптеку, где придумали керосиновую лампу, и дворец, который возводили по примеру Версаля. Оцените потрясающий интерьер Дома ученых и встретите жемчужину барокко — собор Святого Юра.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Оперный театр и Дом ученых — 110 грн с человека
  • Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида расписание работы Оперного театра и Дома ученых, т.к. график работы у них плавающий
  • По вашему желанию, после экскурсии я могу забронировать для вас столик в ресторане австрийской кухни: обязательно попробуйте здешний тафельшпиц (порция рассчитана на двоих гостей)
Львов с австрийским акцентом
Львов с австрийским акцентом
Львов с австрийским акцентом
Львов с австрийским акцентом
Львов с австрийским акцентом
Львов с австрийским акцентом
Львов с австрийским акцентом
Львов с австрийским акцентом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Оперного театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lena
Lena
Привет, меня зовут Лена и я гид-переводчик во Львове. Я знаю, где вкусно готовят, хорошо наливают и где живут легенды. Гулять со мной по городу не скучно, ведь на моих экскурсиях нет сухих фактов. Для каждого у меня найдется, что предложить: дегустации, подземелья, Львов еврейский, Львов средневековый, периода Австрии или Киевской Руси, Лычаковское кладбище и многое другое. Экскурсия, которую Вы заказываете, это выбранная Вами тематика и мной созданный антураж. Такой Львов Вы не забудете.
Напишите мне

Lena проводит ещё 2 экскурсии

Тайны и легенды старого ЛьвоваТайны и легенды старого ЛьвоваТайны и легенды старого Львова
30 за экскурсию
3 часа
Тайны и легенды старого Львова
38 отзывов
Погрузиться в мир львовских преданий и побывать в самых загадочных уголках исторического центра
За девять столетий Львов, как порядочный древний город, оброс мифами и легендами — и самые захватывающие их них вы услышите на прогулке! Я проведу вас по старинным узким улочкам, где прячутся городские призраки, расскажу, кого в средневековом Львове почитали, а кого — приковывали к позорному столбу или сжигали на костре. Приготовьтесь заглянуть в комнату алхимика, побывать в старейшей львовской аптеке и понаблюдать, как за фасадами главных достопримечательностей оживают старинные легенды.
Вкусный Львов: флячки, щечки и андрутыВкусный Львов: флячки, щечки и андрутыВкусный Львов: флячки, щечки и андруты
30 за экскурсию
2.5 часа
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
10 отзывов
Узнать город через его самобытную кухню на насыщенной гастро-прогулке!
Галицкая кухня может рассказать о Львове не меньше, чем его история, традиции или архитектура. Моя авторская прогулка охватит самые колоритные рестораны, знаковые кондитерские, кофейни и пабы города. Вы продегустируете знаменитые галицкие блюда от вареников до флячек, узнаете, чем наливки отличаются от настоянок и почему Львов называют кофейной столицей Украины. И, конечно, сориентируетесь в местной кухне и откроете секрет львовского сырника!

Исторические экскурсии по Львову

Львовские подземельяЛьвовские подземельяЛьвовские подземелья
30 за экскурсию
3 часа
Львовские подземелья
37 отзывов
Увидеть город, скрытый от глаз прохожих, и погрузиться в его истории
В городе есть немало мест, о которых вы даже не подозреваете, проходя мимо очередного старинного здания. А всё потому, что они под землёй! Именно этот «подземный» пласт истории Львова вы и увидите на моей экскурсии. Вы проникнете в старинные подвалы, древние крипты и потайные коридоры, скрытые под фундаментами архитектурных памятников города, и с моей помощью узнаете все их секреты.

Выбирайте и другие экскурсии по Львову

ОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеЗа городомПешкомНа автомобилеИстория и архитектураГрупповыеГастрономическиеВсеСо скидкой