Lena проводит ещё 2 экскурсии

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Львов эпохи Габсбургов: от трамвая до кофе

Мы поговорим о расцвете города во времена империи Габсбургов, когда Львов начинают именовать украинским Лондоном, маленьким Парижем и Галицкой Калифорнией. Я помогу вам представить, как преобразился город на рубеже 19 — 20 веков: возводится грандиозный Оперный театр, по улицам мчатся первые трамваи и автомобили, открываются кондитерские, отели и, разумеется, легендарные кофейни.

Австрийское наследие города

Чтобы перенестись во Львов начала прошлого века, мы прогуляемся по проспекту Свободы, который во времена Габсбургов стал новым центром города. Посмотрим на один из красивейших театров Европы, обсудим историю его примы и развеем мифы о смерти архитектора. После я проведу вас до Галицкого сейма: здесь поговорим о том, как отдыхали богатые горожане и какой напиток был популярнее во Львове 19 века — кофе или шампанское? Кроме того, вы увидите аптеку, где придумали керосиновую лампу, и дворец, который возводили по примеру Версаля. Оцените потрясающий интерьер Дома ученых и встретите жемчужину барокко — собор Святого Юра.