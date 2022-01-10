Тихо о тайном: прогулка с пани Телечковой

Вы уже не первый раз во Львове

5
2 отзыва
Индивидуально
для 10 чел.
Вы уже не первый раз во Львове или первый, но не хотите сухую чопорную экскурсию, а хотите получить яркие эмоции и незабываемые впечатления? Тогда отправляйтесь на встречу с пани Телечковой.

Мы прогуляемся по средневековому центру и увидим всё самое интересное.

Старинные дома и костелы, улочки и кофейни.

Увидим места, куда не часто заглядывают туристы.
Тихо о тайном: прогулка с пани Телечковой
Тихо о тайном: прогулка с пани Телечковой
Тихо о тайном: прогулка с пани Телечковой
Тихо о тайном: прогулка с пани Телечковой
Тихо о тайном: прогулка с пани Телечковой
Тихо о тайном: прогулка с пани Телечковой

Что вы можете увидеть 🤩

  • Мы увидим самые интересные места средневекового города. Его сердце — площадь Рынок. Множество прекрасных домов стоят на этой площади. В Армянском квартале находится
  • пожалуй
  • самый интересный храм — Армянский собор. Построенный в 1363 году. Бенедиктинский монастырь. Латинскую катедру и часовню Боимов.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Старинный город Львов — узкие улочки, дома, хранящие в себе столетние тайны и люди, которые населяли его веками. Кто они были и в каких событиях участвовали? Кого любили, а с кем дружили и ссорились? Всё знает пани Телечкова!
    Она содержит самый популярный в городе ресторанчик. Днём к ней забегают студенты, пообедать бигосом. А вечером — это фешенебельное заведение, где бывают известные горожане. По этому пани в курсе всех событий и обязательно поделится с вами городскими новостями. Вы проникнитесь духом и атмосферой Львова, узнаете тайны людей, живших тут много столетий назад.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: проспект Свободи, 28, Львов
    Завершение: пл. Рынок, Львов
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

    Отзывы от туристов

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