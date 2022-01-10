Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Старинный город Львов — узкие улочки, дома, хранящие в себе столетние тайны и люди, которые населяли его веками. Кто они были и в каких событиях участвовали? Кого любили, а с кем дружили и ссорились? Всё знает пани Телечкова!

Она содержит самый популярный в городе ресторанчик. Днём к ней забегают студенты, пообедать бигосом. А вечером — это фешенебельное заведение, где бывают известные горожане. По этому пани в курсе всех событий и обязательно поделится с вами городскими новостями. Вы проникнитесь духом и атмосферой Львова, узнаете тайны людей, живших тут много столетий назад.

Важная информация: