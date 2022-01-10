Что вы можете увидеть 🤩

Мы увидим самые интересные места средневекового города. Его сердце — площадь Рынок. Множество прекрасных домов стоят на этой площади. В Армянском квартале находится
пожалуй
самый интересный храм — Армянский собор. Построенный в 1363 году. Бенедиктинский монастырь. Латинскую катедру и часовню Боимов.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Старинный город Львов — узкие улочки, дома, хранящие в себе столетние тайны и люди, которые населяли его веками. Кто они были и в каких событиях участвовали? Кого любили, а с кем дружили и ссорились? Всё знает пани Телечкова!
Она содержит самый популярный в городе ресторанчик. Днём к ней забегают студенты, пообедать бигосом. А вечером — это фешенебельное заведение, где бывают известные горожане. По этому пани в курсе всех событий и обязательно поделится с вами городскими новостями. Вы проникнитесь духом и атмосферой Львова, узнаете тайны людей, живших тут много столетий назад.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Свободи, 28, Львов
Завершение: пл. Рынок, Львов
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По договоренности с туристом
Евгения Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них