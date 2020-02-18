10 отзывов оставили туристы

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Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты

Узнать город через его самобытную кухню на насыщенной гастро-прогулке!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Площадь Рынок
  • Заказать экскурсию

€3024 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии10 отзывов
5
Lena
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
Lena – Гид по Львову
Галицкая кухня 🥧 может рассказать о Львове не меньше, чем его история 📖, традиции или архитектура.

Моя авторская прогулка 👣 охватит самые колоритные рестораны, знаковые кондитерские, кофейни и пабы города.

Вы продегустируете знаменитые галицкие блюда от вареников до флячек, узнаете, чем наливки отличаются от настоянок и почему Львов называют кофейной столицей Украины.

И, конечно, сориентируетесь в местной кухне и откроете секрет львовского сырника!
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты

Что вас ожидает

Галицкая кухня — разобраться и попробовать!
Флячки, пструг, пыроги, андруты — после нашей прогулки все эти слова приобретут для вас смысл и очарование. Чтобы оценить блюда галицкой кухни, мы заглянем в несколько колоритных львовских ресторанов и кофеен. А после зайдем за авторскими наливками и настоянками в небольшой семейный ресторанчик в армянском квартале. Познакомимся с еврейской кухней города и фирменными львовскими десертами. А быть может вы окажитесь фанатами сыра? Тогда мы непременно заглянем в единственное в городе сырное гастрокафе. Заодно мы поговорим о самых необычных и аппетитных названиях, которые вы встретите в меню: часто они могут многое рассказать о происхождении блюда.

Гастрономический Львов: инструкция по применению
В перерывах между дегустациями вы откроете самые аппетитные места Львова: мы прогуляемся к культовым ресторанам и пабам, а по пути обсудим городские легенды и традиции. Я расскажу, как варили и варят в Галичине пиво, чем наливка отличается от настоянки, в какие кондитерские стоит заглянуть за вкуснейшими десертами и чем львовский сырник отличается от всех других. А еще вы узнаете, почему именно Львов называют кофейной столицей Украины, развеете несколько мифов об употреблении кофе и даже сможете понаблюдать за его производством.

Организационные детали

  • В стоимость гастротура не входят дегустации в ресторанах (15 евро с человека)
  • Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, вы не едите мясо, не употребляете алкоголь и пр., пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее в переписке
  • По вашему желанию мы можем изменить стандартный перечень дегустаций. Возможно добавить дегустацию сыров, пива, кофе.
  • Пожалуйста, предупреждайте о количестве детей
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Площадь Рынок.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lena
Lena
Привет, меня зовут Лена и я гид-переводчик во Львове. Я знаю, где вкусно готовят, хорошо наливают и где живут легенды. Гулять со мной по городу не скучно, ведь на моих экскурсиях нет сухих фактов. Для каждого у меня найдется, что предложить: дегустации, подземелья, Львов еврейский, Львов средневековый, периода Австрии или Киевской Руси, Лычаковское кладбище и многое другое. Экскурсия, которую Вы заказываете, это выбранная Вами тематика и мной созданный антураж. Такой Львов Вы не забудете.
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10 отзывов оставили туристы

Олексій
18 февраля 2020
Вкусно, интересно, разнообразно, познавательно - спасибо за экскурс.
14 февраля 2020
Приятно провели время. Прогулка по Кафе Львова под рассказы местного гида это интересный опыт. Были во Львове уже пятый раз, но Лена смогла нас удивить несколькими новыми местами. Благодарим и рекомендуем.
Сергей
3 января 2020
Это было и неожиданно и очень здорово. Лена талантливо совместила интересные истории из жизни Львова и традиции галицкой кухни. И все это среди чудом сохранившейся атмосферы Старого Города. Мы посетили культовую кофейню, два ресторана и кондитерскую. Везде было изысканно, вкусно, интересно. Форель - выше всяких похвал. И ещё - теперь мы знаем, что такое кофейни третьей волны. Лене - больших успехов и новых находок! Сергей и Аня
3 декабря 2019
Провели волшебный день с Леной! выбрали ее на основании отзывов и ни секунды не пожалели, она учла все наши пожелания, программу составила под наши требования и интересы, день с Леной пролетел настолько незаметно и увлекательно, что не хотелось заканчивать нашу экскурсию))))) Спасибо огромное!!! желаем творческих успехов и хороших туристов!!!))) Рекомендую всем доверить свое знакомство со Львовом именно Лене!!!
8 ноября 2019
Прекрасная экскурсия, информативная и легкая. Настоящий отдых в компании с компетентным гидом, вкусные дегустации. Рекомендуем.
29 октября 2019
Очень понравилась экскурсия с Леной!Интересно! Нескучно!Незабываемо!Лена прекрасный гид ! Адаптировала тему и для взрослых, и для детей!Наши вредные подростки прониклись и впечатлилась !Дома дочитывали и досматривали « вширь и вглубь»!Спасибо большое!Рекомендуем с удовольствием и взрослым, и детям!
25 сентября 2019
Большое спасибо экскурсоводу Елене, которая смогла профессионально, интересно и с юмором передать характер города. Много узнали нового из истории, легенд. Было не скучно. Рекомендуем этого экскурсовода своим друзьям.
27 июня 2019
Экскурсия мне очень понравилась!!!!! Рекомендую ее всем, очень интересно!!!
Сергей
18 июня 2019
Все було просто супер! Дякуємо!
8 мая 2019
Очень интересно и вкусно. Елена увлекает всех, помогает даже сверх тура: советует куда пойти в свободное время, организовала нам такси. Очень колоритная программа.

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