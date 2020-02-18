10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Галицкая кухня — разобраться и попробовать!

Флячки, пструг, пыроги, андруты — после нашей прогулки все эти слова приобретут для вас смысл и очарование. Чтобы оценить блюда галицкой кухни, мы заглянем в несколько колоритных львовских ресторанов и кофеен. А после зайдем за авторскими наливками и настоянками в небольшой семейный ресторанчик в армянском квартале. Познакомимся с еврейской кухней города и фирменными львовскими десертами. А быть может вы окажитесь фанатами сыра? Тогда мы непременно заглянем в единственное в городе сырное гастрокафе. Заодно мы поговорим о самых необычных и аппетитных названиях, которые вы встретите в меню: часто они могут многое рассказать о происхождении блюда.

Гастрономический Львов: инструкция по применению

В перерывах между дегустациями вы откроете самые аппетитные места Львова: мы прогуляемся к культовым ресторанам и пабам, а по пути обсудим городские легенды и традиции. Я расскажу, как варили и варят в Галичине пиво, чем наливка отличается от настоянки, в какие кондитерские стоит заглянуть за вкуснейшими десертами и чем львовский сырник отличается от всех других. А еще вы узнаете, почему именно Львов называют кофейной столицей Украины, развеете несколько мифов об употреблении кофе и даже сможете понаблюдать за его производством.