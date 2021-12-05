Встреча либо утром на вокзале Ивано-Франковска либо в с. Лазещина. Переезд в приют Козмещик, расположение в приюте
В группе
до 20 чел.
Встреча либо утром на вокзале Ивано-Франковска либо в с. Лазещина. Переезд в приют Козмещик,расположение в приюте.
Рано утром следующего дня - восхождение на Говерлу и уезд обратно. В стоимость НЕ входит переезд до с.
Лазещина и до приюта а также проживание в самом приюте
Рано утром следующего дня - восхождение на Говерлу и уезд обратно. В стоимость НЕ входит переезд до с.
Лазещина и до приюта а также проживание в самом приюте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поход на Говерлу - это поход по одному из красивейших мест Украины, с высоты которых открываются взору потрясающие и завораживающие виды на окружающие горы и хребты Карпат. Восхождение на Говерлу — это возможность оказаться на вершине огромной пирамиды, возвышающейся над миром!
Само восхождение длится 9-11 часов в зависимости от физической формы участников. Стоимость указана на группу не меньше 3 человек, все остальные варианты - обговариваются)))
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- г. Ивано-Франковск
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Дмитрий
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