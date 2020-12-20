Как добраться до Николаева на самолёте
В Николаеве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nikolaev (Mykolaiv)» вам не избежать
Список аэропортов Николаева
- Николаев NLVNikolaev (Mykolaiv)
Самые дешёвые билеты в Николаев из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 414
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 990
|14ч 20м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|5 406
|11ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|5 600
|48ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|6 522
|14ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|6 696
|28ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|7 214
|37ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|7 269
|14ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇫🇮Турку
|7 538
|26ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 750
|34ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|8 051
|26ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 847
|40ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 099
|35ч 55м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|11 579
|28ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|12 525
|29ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|14 692
|48ч 5м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|17 426
|18ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|28 064
|18ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|29 175
|15ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇬🇶Малабо
|204 817
|23ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Николаева
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Николаева, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даламан и Киев
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