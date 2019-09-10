2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Одессы

Вы погуляете по центру и увидите все, что символизирует Одессу: памятник герцогу Дюку де Ришелье, Потемкинскую лестницу, колоннаду и Тещин мост. Кроме того, в программе экскурсии:

Соборная площадь — здесь продаются тысячи сувениров и картин, среди которых можно найти настоящие произведения искусства.

— здесь продаются тысячи сувениров и картин, среди которых можно найти настоящие произведения искусства. Пассаж — первый торговый центр города. Я помогу вам внимательно изучить его архитектурные изыски.

— первый торговый центр города. Я помогу вам внимательно изучить его архитектурные изыски. Дерибасовская улица — главное прогулочное место Одессы. Вы ощутите его шумный веселый нрав, увидите первый в городе иллюзион, сфотографируетесь на 12-м стуле и лавочке с Утесовым.

— главное прогулочное место Одессы. Вы ощутите его шумный веселый нрав, увидите первый в городе иллюзион, сфотографируетесь на 12-м стуле и лавочке с Утесовым. Оперный театр — вы восхититесь одним из самых красивых театров Европы (по мнению одесситов, самым красивым!).

— вы восхититесь одним из самых красивых театров Европы (по мнению одесситов, самым красивым!). Приморский бульвар — здесь я расскажу, что делал в Одессе Пушкин, и поясню, как устроены порт и морвокзал.

Гибкий формат прогулки

Моя цель — показать в городе именно то, что вам интересно. Поэтому мы легко можем исключить из классического маршрута одни объекты и включить другие в соответствии с вашими пожеланиями. Если вас интересует архитектура, будем разглядывать фасады и бродить по дворикам. Хотите вкусно и колоритно поесть — пройдем по «правильным» заведениям. Любите красивые фотографии — найдем лучшие локации. Цените науку — я расскажу, что здесь было изобретено или впервые использовано. Я по-настоящему влюблена в Одессу и покажу вам, какой многослойной и разносторонней она может быть.