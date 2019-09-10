2 отзыва оставили туристы

«Визитные карточки» Одессы Вы погуляете по центру и увидите все, что символизирует Одессу: памятник герцогу Дюку де Ришелье, Потемкинскую лестницу, колоннаду и Тещин мост. Кроме того, в программе экскурсии:
Соборная площадь — здесь продаются тысячи сувениров и картин, среди которых можно найти настоящие произведения искусства.
Пассаж — первый торговый центр города. Я помогу вам внимательно изучить его архитектурные изыски.
Дерибасовская улица — главное прогулочное место Одессы. Вы ощутите его шумный веселый нрав, увидите первый в городе иллюзион, сфотографируетесь на 12-м стуле и лавочке с Утесовым.
Оперный театр — вы восхититесь одним из самых красивых театров Европы (по мнению одесситов, самым красивым!).
Приморский бульвар — здесь я расскажу, что делал в Одессе Пушкин, и поясню, как устроены порт и морвокзал.
Гибкий формат прогулки Моя цель — показать в городе именно то, что вам интересно. Поэтому мы легко можем исключить из классического маршрута одни объекты и включить другие в соответствии с вашими пожеланиями. Если вас интересует архитектура, будем разглядывать фасады и бродить по дворикам. Хотите вкусно и колоритно поесть — пройдем по «правильным» заведениям. Любите красивые фотографии — найдем лучшие локации. Цените науку — я расскажу, что здесь было изобретено или впервые использовано. Я по-настоящему влюблена в Одессу и покажу вам, какой многослойной и разносторонней она может быть.
Организационные детали
Если вы на своем транспорте, можем не ограничиваться чертой города и включить в программу достопримечательности за его пределами.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Аня, мне 26 лет. За 10 лет жизни в Одессе я по-настоящему влюбилась в этот город. Я закончила географический факультет, три года работаю гидом-сопровождающим и знаю, как сделать прогулку комфортной для путешественника. Не люблю шаблонные экскурсии с четко заданным маршрутом и заезженными фразами «уважаемые туристы, посмотрите направо...». Покажу и расскажу то, что будет действительно интересно именно вам. До встречи!
Очень понравилась экскурсия - прогулялись по «не совсем туристическому» центру Одессы, было очень интересно и увлекательно! Гид знает историю и умеет ее рассказать. И, самое главное, чувствуется, что она любит свой город! Мы попросили подобрать экскурсию «для тех, кто уже один раз был на обзорной» и получилось просто замечательно!!!
Александр
8 июля 2019
Экскурсия прошла отлично, хороший обзорный маршрут, время летит незаметно, много интересного, нового, не"нафталинного". Всем рекомендую.
О событиях и людях, прославивших город романтиков, на обзорной прогулке по его самым чудесным местам
Одесса — город романтиков и мечтателей, поэтов и музыкантов, предприимчивых дельцов и талантливых авантюристов. Вот уже 220 с лишним лет Одесса вдохновляет всех, кто приезжает к ней за свежими мыслями, настоящими чувствами и гениальными идеями. И я обязательно расскажу вам истории о людях, которые составили славу этому городу и разнесли ее по миру.