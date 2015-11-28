Одесса – город 🏙️, который удивляет каждый день. Особенно если заглядывать в ее подъезды, дворы и переулки. Особенно если знать, в какие из них заглядывать.

Вместе мы прогуляемся по самым необычным уголкам города. Все они сосредоточены в его центре и скрыты на всем известных улицах. Являясь носителем тайных знаний (например, дверного кода, позволяющего попасть в потрясающий дворик в итальянском стиле), я отведу вас туда, где вы сможете насладиться завораживающей панорамой города с высоты многоэтажного дома.

Во время прогулки расскажу о том, где делают самый вкусный фалафель в городе, как попасть на чистый и немноголюдный пляж 🏖️, что/чем/почему/для чего... и многое другое.

По желанию можем заглянуть на бокал вина или больше в очень классные, колоритные винарки, попробуем напитки местного разлива. Очень вкусно и недорого.

Экскурсия также будет интересна людям, увлекающимся и занимающимся фотографией. Уже несколько лет, открывая Одессу снова и снова через объективы фотокамер, я вижу то, чего не видят другие и готов поделиться своими наблюдениями с вами.

P. S. Каждому посетившему экскурсию ⛳ – памятный подарок.