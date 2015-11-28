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Одесса без купюр

5
2 отзыва
Давид Г.
Давид Г. – Гид из Одессы
На экскурсии 🧭 вы увидите потайные уголки Одессы.

Местный житель проведет вас в секретные дворики и закоулки, чтобы вы увидели истинное лицо города.
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Одесса без купюр
Одесса без купюр

Что вы увидите

  • Дворики
  • балконы с панорамой
  • крыши
  • тихие не туристические улочки и переулки
Одесса – город 🏙️, который удивляет каждый день. Особенно если заглядывать в ее подъезды, дворы и переулки. Особенно если знать, в какие из них заглядывать.
Вместе мы прогуляемся по самым необычным уголкам города. Все они сосредоточены в его центре и скрыты на всем известных улицах. Являясь носителем тайных знаний (например, дверного кода, позволяющего попасть в потрясающий дворик в итальянском стиле), я отведу вас туда, где вы сможете насладиться завораживающей панорамой города с высоты многоэтажного дома.
Во время прогулки расскажу о том, где делают самый вкусный фалафель в городе, как попасть на чистый и немноголюдный пляж 🏖️, что/чем/почему/для чего... и многое другое.
По желанию можем заглянуть на бокал вина или больше в очень классные, колоритные винарки, попробуем напитки местного разлива. Очень вкусно и недорого.
Экскурсия также будет интересна людям, увлекающимся и занимающимся фотографией. Уже несколько лет, открывая Одессу снова и снова через объективы фотокамер, я вижу то, чего не видят другие и готов поделиться своими наблюдениями с вами.
P. S. Каждому посетившему экскурсию ⛳ – памятный подарок.
Что не входит
  • НЕ включены расходы на еду и напитки
Начало
🚩 Перекресток Канатной/ Греческой
Место завершения
🏁 Торговая/Садовая
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Давид Г.
Давид Г.
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2 отзыва оставили туристы

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