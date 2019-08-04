8 отзывов оставили туристы

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Одесса, которая вдохновляет!

О событиях и людях, прославивших город романтиков, на обзорной прогулке по его самым чудесным местам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Исторический центр города
  • Заказать экскурсию

От 90 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Olga
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Olga – Гид по Одессе
Одесса — город 🏙️ романтиков и мечтателей, поэтов и музыкантов, предприимчивых дельцов и талантливых авантюристов.

Вот уже 220 с лишним лет Одесса вдохновляет всех, кто приезжает к ней за свежими мыслями, настоящими чувствами и гениальными идеями.

И я обязательно расскажу вам истории 📖 о людях, которые составили славу этому городу и разнесли ее по миру.
Одесса, которая вдохновляет!
Одесса, которая вдохновляет!

«Одесса – это не совсем город, это улыбка Бога». Эти строки написал наш современник, прекрасный одесский писатель Георгий Голубенко. И мы, одесситы, с ним совершенно согласны!

Программа

А еще я покажу вам наши просторные солнечные улицы, изумительной красоты дворцы, изысканные дома и уютные дворы, в которые невозможно не влюбиться, я познакомлю вас с котами и другими приличными людьми, я накормлю вас правильной одесской едой и научу таки говорить по-человечески!

Мы неспешно прогуляемся по Дерибасовской, а именно так нужно ходить по этой улице — королеве всех улиц мира; рассмотрим со всех сторон наш второй в Европе и первый в мире Оперный театр; заглянем на кофе в романтический дворик Пале-Рояль; увидим аж три памятника Пушкину — Одесса любит неординарных личностей!

Я покажу вам Старую и Новую биржу — важнейшие места для торгового города, расскажу о том, как начиналась Одесса возле памятника ее основателям. Мы посидим под сенью раскидистого платана на бульваре и послушаем одесский гимн, который часы Городской думы играют каждый ровный час; пересчитаем ступеньки Потемкинской лестницы и познакомимся с лучшим в истории градоначальником — Дюком де Ришелье.

Мы заглянем в удивительным образом спрятанные в самом центре колоритные дворы и лениво (да-да, никакой спешки!) добредем до очаровательного городского сада — места встреч и гуляний, а там непременно задержимся в чудесном ресторанчике местной кухни — Одессу нужно пробовать на вкус!

Мы будем вдыхать и слушать этот город, и вы почувствуете его атмосферу, ведь именно ради нее — атмосферы вдохновения, и стоит ехать в Одессу.

Организационные детали

Не забудьте захватить с собой хорошее настроение и чувство юмора — в Одессе это самые полезные качества. А еще немножко денег, ведь мы будем есть и пить. Вам понадобится гривен 100 для кофейни, и гривен 200 для ресторанчика местной кухни. Впрочем, можете не ограничивать ваши аппетиты!

Одесса, которая вдохновляет!
Одесса, которая вдохновляет!
Одесса, которая вдохновляет!
Одесса, которая вдохновляет!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Исторический центр города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Я — историк, журналист, парфюмерный маньяк, а еще — гид, путеводитель и собеседник. Но самое главное — я безумно влюблена в свой город и способна щедро поделиться этой любовью с вами! Прогулка со мной — это вкусно, интересно и необычно, никаких стандартных экскурсий, беготни и фаст-фуда! Только лениво и с удовольствием! Я подарю вам самое ценное — атмосферу города, и вы уедете влюбленными в Одессу навсегда, для того, чтобы еще не раз вернуться!
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8 отзывов оставили туристы

Марина
4 августа 2019
Оля супер экскурсовод. Эта девушка-одесситка просто супер рассказчик. Всем рекомендую. Оля обязательно сделает Ваш день. Таки да, однозначно РЕКОМЕНДУЮ!!!!))))
23 марта 2019
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все было замечательно -и рассказ, и кофе, и вино! Всем рекомендую
12 июня 2018
Интересный, нетривиальный материал в сочетании с артистичной подачей и личным обаянием гида оставляет незабываемое впечатление и долгое-долгое послевкусие! Спасибо, Ольга!
17 июля 2017
Большое спасибо Ольге за очень содержательную экскурсию! Много узнали об истории города, чем живет и "дышит" Одесса сегодня. И да, Одесса на самом деле "жемчужина у моря"!
13 июня 2017
Отличная экскурсия! Ольга относится к той редкой категории гидов, которым удается соединить интересный и структурированный рассказ с отсутствием банальностей и заезженных фактов. Всего за несколько часов Ольга раскрыла нам Одессу - от ее первых дней, людей, которым Одесса обязана своим величием до Одессы современной - с ее контрастами, ни с чем не сравнимым колоритом, тайными уголками, о которых знают только настоящие ценители этого Города. :)
21 мая 2017
Экскурсия очень понравилась. Ольга очень много рассказала и о настоящем и прошлом этого великолепного города. Мы получили массу полезной информации, где и что покушать, увидели одесские дворики и парадную сторону Одессы. Очень люблю, когда гиды живут и дышат своим городом. Это дорогого стоит!
8 сентября 2016
Одесса великолепна и прекрасна! Спасибо огромное Ольге за чудесную прогулку, это было интересно и вкусно! Очень рекомендую, Ольга умеет влюблять в Одессу!
13 июня 2015
Замечательная, волшебная, безумно влюбленная в город Оленька сделала наше знакомство с Одессой незабываемым!!! Большое спасибо!!! Мы обязательно приедем еще!

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Вы посетите самые интересные места Одессы и услышите ее нескучные факты и легенды. Я не просто познакомлю вас с историей и архитектурой, а дам реальное представление о жизни и характере этого чудесного города.

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