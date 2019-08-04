8 отзывов оставили туристы

«Одесса – это не совсем город, это улыбка Бога». Эти строки написал наш современник, прекрасный одесский писатель Георгий Голубенко. И мы, одесситы, с ним совершенно согласны!

Программа

А еще я покажу вам наши просторные солнечные улицы, изумительной красоты дворцы, изысканные дома и уютные дворы, в которые невозможно не влюбиться, я познакомлю вас с котами и другими приличными людьми, я накормлю вас правильной одесской едой и научу таки говорить по-человечески!

Мы неспешно прогуляемся по Дерибасовской, а именно так нужно ходить по этой улице — королеве всех улиц мира; рассмотрим со всех сторон наш второй в Европе и первый в мире Оперный театр; заглянем на кофе в романтический дворик Пале-Рояль; увидим аж три памятника Пушкину — Одесса любит неординарных личностей!

Я покажу вам Старую и Новую биржу — важнейшие места для торгового города, расскажу о том, как начиналась Одесса возле памятника ее основателям. Мы посидим под сенью раскидистого платана на бульваре и послушаем одесский гимн, который часы Городской думы играют каждый ровный час; пересчитаем ступеньки Потемкинской лестницы и познакомимся с лучшим в истории градоначальником — Дюком де Ришелье.

Мы заглянем в удивительным образом спрятанные в самом центре колоритные дворы и лениво (да-да, никакой спешки!) добредем до очаровательного городского сада — места встреч и гуляний, а там непременно задержимся в чудесном ресторанчике местной кухни — Одессу нужно пробовать на вкус!

Мы будем вдыхать и слушать этот город, и вы почувствуете его атмосферу, ведь именно ради нее — атмосферы вдохновения, и стоит ехать в Одессу.