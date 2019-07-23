Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывайте в катакомбах в самом сердце Одессы
Погрузитесь в таинственную атмосферу подземелий
Посетите бункер времен Холодной войны
Одесса славится своей красивой архитектурой и дружелюбными жителями, а также длинным лабиринтом подземных катакомб.
Катакомбы представляют собой сеть подземных туннелей, где раньше находились каменоломни, добывающие камень для строительства города. Длина одесских катакомб составляет около 2500-3000 километров.
В ходе 3,5-часового тура вы узнаете о важной роли катакомб в истории Одессы. В XVIII-XIX веках катакомбы использовались контрабандистами, а преступные группы устраивали в них свои тайники. Здесь также держали в заточении проданных в рабство женщин.
Во время Октябрьской революции катакомбы были местом сбора подпольных организаций и штабом, где печатали большевистские газеты. Во время Второй мировой войны в катакомбах укрывались партизаны и диверсанты. После войны (в годы Холодной войны) часть системы катакомб была переоборудована в антиядерные бункеры.
Программа
10:00 – начало тура
.10:00-12:30 – экскурсия по загадочным подземным катакомбам
.Небольшой перерыв на отдых, закуски и обмен впечатлениями.
13:00 – возвращение.
Ответы на вопросы
Что входит
Тур с гидом
Страховка
Каски, перчатки и фонари
Закуски
Что не входит
Трансферы
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Важная информация
Наденьте удобную одежду и спортивную обувь
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди с клаустрофобией
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Janusz
23 июля 2019
(Украина)
Opis wycieczki i proces zakupu były ok. Wszystko co potrzebowałem było opisane w serwisie. Wycieczka: rozpoczęła się punktualnie. Miałem do dyspozycji przewodnika z muzeum i tłumacza w moim języku. Miejsce jest fascynujące, a opowieści które usłyszałem na jego temat w trakcie wycieczki - niezapomniane. Przewodnik był bardzo zaangażowany i odpowiadał na wszystkie nasze pytania. Wycieczka trwała prawie 3 godziny i nawet nie wiem kiedy ten czas minął, bo było tak fascynująco. Polecam wszystkim odwiedzającym Odessę. P.S. zabierzcie ciepłe ubranie - długie spodnie i bluzę, bo pod ziemią panują niskie temperatury.
E
Erin
6 окт 2018
(Австралия)
схема, поэтому мы закончили через 2 часа. Гвидр был хорош, немного харф, чтобы понять, поэтому немного информации потеряно. в целом хорошее время