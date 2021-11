Opis wycieczki i proces zakupu były ok. Wszystko co potrzebowałem było opisane w serwisie.

Wycieczka: rozpoczęła się punktualnie. Miałem do dyspozycji przewodnika z muzeum i tłumacza w moim języku. Miejsce jest fascynujące, a opowieści które usłyszałem na jego temat w trakcie wycieczki - niezapomniane. Przewodnik był bardzo zaangażowany i odpowiadał na wszystkie nasze pytania. Wycieczka trwała prawie 3 godziny i nawet nie wiem kiedy ten czas minął, bo było tak fascynująco. Polecam wszystkim odwiedzającym Odessę.

P.S. zabierzcie ciepłe ubranie - długie spodnie i bluzę, bo pod ziemią panują niskie temperatury.