Одесса славится своей красивой архитектурой и дружелюбными жителями, а также длинным лабиринтом подземных катакомб.

Катакомбы представляют собой сеть подземных туннелей, где раньше находились каменоломни, добывающие камень для строительства города. Длина одесских катакомб составляет около 2500-3000 километров.

В ходе 3,5-часового тура вы узнаете о важной роли катакомб в истории Одессы. В XVIII-XIX веках катакомбы использовались контрабандистами, а преступные группы устраивали в них свои тайники. Здесь также держали в заточении проданных в рабство женщин.

Во время Октябрьской революции катакомбы были местом сбора подпольных организаций и штабом, где печатали большевистские газеты. Во время Второй мировой войны в катакомбах укрывались партизаны и диверсанты. После войны (в годы Холодной войны) часть системы катакомб была переоборудована в антиядерные бункеры.

Программа

10:00 – начало тура

.10:00-12:30 – экскурсия по загадочным подземным катакомбам

.Небольшой перерыв на отдых, закуски и обмен впечатлениями.

13:00 – возвращение.