Мы побываем на тенистом Французском бульваре, увидим два завода шампанских вин, Одесскую киностудию, театр Музкомедии, Малую Арнаутскую улицу, доберёмся и в центр города, будем на Дерибасовской, Приморском бульваре, возле ведьминого дома с 1-й стеной, колоннадой и на «Тёщином» мосту, посчитаете ступеньки «Потемкинской» лестницы, и увидите нашего Дюка, а также попадете на Морской вокзал, сможете увидеть красивейшую панораму Одессу с высоты, и почувствуете настоящую ночную Мекку для отдыхающих — Одесскую «Ибицу», остров удовольствий и сосредоточение кафе, баров, ресторанов, и дискотек одновременно готовых принять до 20000 гостей Аркадию.
Интересные мероприятия по ходу действия:
Поющие фонтаны
Тещин мост
Шоу миллионов огней
Живые концерты
Роскошные ночные виды
5000 замков от влюбленных
Знаменитые дома с подсветкой
Эпицентр ночной жизни
Цены на экскурсию
Для группы 3-6 человек
Минимально от 3-х человек
400 грн
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, желательно после 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.