Прекрасная культурно-развлекательная экскурсия познакомит вас как с дневной, так и с ночной Одессой

Прекрасная культурно-развлекательная экскурсия познакомит вас как с дневной, так и с ночной Одессой.

Когда уже нет такой суеты, а на улицах появляется нереальная свето-музыкальная феерия.
Одесса вечерняя
Одесса вечерняя
Одесса вечерняя
Одесса вечерняя
Одесса вечерняя

Что вас ожидает:

  • Мы побываем на тенистом Французском бульваре, увидим два завода шампанских вин, Одесскую киностудию, театр Музкомедии, Малую Арнаутскую улицу, доберёмся и в центр города, будем на Дерибасовской, Приморском бульваре, возле ведьминого дома с 1-й стеной, колоннадой и на «Тёщином» мосту, посчитаете ступеньки «Потемкинской» лестницы, и увидите нашего Дюка, а также попадете на Морской вокзал, сможете увидеть красивейшую панораму Одессу с высоты, и почувствуете настоящую ночную Мекку для отдыхающих — Одесскую «Ибицу», остров удовольствий и сосредоточение кафе, баров, ресторанов, и дискотек одновременно готовых принять до 20000 гостей Аркадию.

Интересные мероприятия по ходу действия:

  • Поющие фонтаны
  • Тещин мост
  • Шоу миллионов огней
  • Живые концерты
  • Роскошные ночные виды
  • 5000 замков от влюбленных
  • Знаменитые дома с подсветкой
  • Эпицентр ночной жизни

Цены на экскурсию

Для группы 3-6 человек
Минимально от 3-х человек
400 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, желательно после 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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В любой день, желательно после 19:00

Денис Б.
Денис Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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