Одессу невозможно узнать, если не попробовать её кухню

Одессу невозможно узнать, если не попробовать её кухню.

Ту самую, рецепты которой рождались в коммунальных квартирах Молдаванки, той самой, которая манит нас своим форшмаком, икрой из синих и жареных бычков.
Одесская кухня
Одесская кухня
Одесская кухня
Одесская кухня
Одесская кухня
Одесская кухня

Что вы увидите 🤩

  • Привоз
  • 3-х одесских рестораций

Что вас ожидает:

  • Наш тур — это праздник для вашего желудка. Это дегустация настоящей многонациональной одесской кухни. Это посещение Привоза, где мы не только попробуем всё, что только возможно, но и поговорим об истории и легендах этого места.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
1 000 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Дегустация (вино одесского региона, закуски)
Что не входит
  • Дополнительный заказ по меню
  • который не был включен в тур
Место начала и завершения
Соборная площадь, Одесса
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договоренности с туристом

Елена K.
Елена K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Одессе

Одесса без купюр
Индивидуальная экскурсия
4.9
44
1ч 30м
25
за 1 чел.
Одесса без купюр
Прогулка по необычным уголкам города
Одесса без купюр
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
600грн
за 1 чел.
Одесса без купюр
На экскурсии вы увидите потайные уголки Одессы
В любой день оговоренный заранее
Одесса, которая вдохновляет!
Индивидуальная экскурсия
5
9
90
за 1-8 чел.
Одесса, которая вдохновляет!
О событиях и людях, прославивших город романтиков, на обзорной прогулке по его самым чудесным местам
Добро пожаловать в Одессу!
Индивидуальная экскурсия
5
2
50
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Одессу!
Главные достопримечательности, тайные уголки и увлекательные рассказы на дружеской экскурсии
Мастер-класс «Снято на пленку»
Личный мастер-класс
5
2
30
за 1 чел.
Мастер-класс «Снято на пленку»
Попрактиковаться в пленочной фотографии на прогулке по нетуристической Одессе в компании фотографа
Тестовая экскурсия в гривнах. Прогулка по Одессе.
1 000грн
за 1 чел.
Тестовая экскурсия в гривнах. Прогулка по Одессе.
Ежедневно с 09:00 до 23:00
Мастер-класс «Снято на пленку»
Индивидуальная экскурсия
1 700грн
за 1 чел.
Мастер-класс «Снято на пленку»
Предлагаю вам пройти мастер-класс по пленочной фотографии
В любой день обговоренный заранее

Елена K. проводит ещё 1 экскурсию

Ваше первое знакомство с Одессой
Индивидуальная экскурсия
700грн
за 1-5 чел.
Ваше первое знакомство с Одессой
Шалом всем, кто решил посетить этот удивительный город
По договоренности с туристом
У нас ещё много экскурсий 😎 в Одессе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Одессе
🇺🇦