Наш тур — это праздник для вашего желудка. Это дегустация настоящей многонациональной одесской кухни. Это посещение Привоза, где мы не только попробуем всё, что только возможно, но и поговорим об истории и легендах этого места.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
1 000 грн
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Дегустация (вино одесского региона, закуски)
Что не входит
Дополнительный заказ по меню
который не был включен в тур
Место начала и завершения
Соборная площадь, Одесса
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.