Предлагаю мастер класс по пленочной фотографии 📸. Это совмещение теории, практики и применения их в прогулке 👣 по Одессе.

ПРОГРАММА:

-Вводные сведения о пленочных камерах и объективах-

-Что такое пленка и зачем она нужна и как ее зарядить в камеру-

-Как правильно выбрать выдержку, диафрагму и навести фокус-

-Виды пленок-

-после устного разбора всех пунктов и записей в блокнот(желательно) мы выходим на улицу и начинаем. Прогулка будет по нетуристическим местам Одессы, или в любое место где вы будете хотеть быть с камерой и творить. Это может быть рынок, барахолка, в трамвае или троллейбусе, где вам угодно. Снимать будем людей, дворы, балконы, архитектурные детали и все что захотите. Естественно по ходу съемки я советую и подсказываю. Это отличный способ совместить приятное с полезным, узнать о пленочной фотографии, попробовать ее и запечатлеть на нее Одессу прогуливаясь по этому прекрасному городу.

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Что нужно для мастер-класса: