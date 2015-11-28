  1. Экскурсии

"Снято на пленку" мастер класс

Давид Г.
Давид Г. – Гид из Одессы
мастер класс о пленочной фотографии 📸.

Азы фотографий.

Обучение настроек камеры, выдержки, диафрагмы, фокус расстояние, применение полученных знаний на практике во время прогклки по городу.
Задать вопрос
"Снято на пленку" мастер класс

Что вы увидите

  • Дворики
  • балконы с панорамой
  • крыши
  • тихие
  • нетуристические места города Одесса.
Предлагаю мастер класс по пленочной фотографии 📸. Это совмещение теории, практики и применения их в прогулке 👣 по Одессе.

ПРОГРАММА:

    -Вводные сведения о пленочных камерах и объективах-
    -Что такое пленка и зачем она нужна и как ее зарядить в камеру-
    -Как правильно выбрать выдержку, диафрагму и навести фокус-
    -Виды пленок-
    -после устного разбора всех пунктов и записей в блокнот(желательно) мы выходим на улицу и начинаем. Прогулка будет по нетуристическим местам Одессы, или в любое место где вы будете хотеть быть с камерой и творить. Это может быть рынок, барахолка, в трамвае или троллейбусе, где вам угодно. Снимать будем людей, дворы, балконы, архитектурные детали и все что захотите. Естественно по ходу съемки я советую и подсказываю. Это отличный способ совместить приятное с полезным, узнать о пленочной фотографии, попробовать ее и запечатлеть на нее Одессу прогуливаясь по этому прекрасному городу.
    .

    Что нужно для мастер-класса:

    • Фотокамера (желательно ваша), пленка, блокнот и ручка или телефон с записной книжкой.
    Что входит
    • В стоимость включен мастер класс с прогулкой по городу и практическое занятие с дальнейшим разбором фотографий
    Что не входит
    • НЕ включена стоимость пленки
    • проявка
    • сканирование.
    Начало и место завершения
    🚩 Встреча в центре города, Гор. сад или памятник Екатерине 2й

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Давид Г.
    Давид Г.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Давид Г. проводит ещё 1 экскурсию

    Одесса без купюр
    500грн
    2 часа
    Одесса без купюр
    2 отзыва

    Еще несколько необычных экскурсий в Одессе

    Одесса без купюр
    20
    1.5 часа
    Одесса без купюр
    41 отзыв
    Прогулка по необычным уголкам города
    Одесса, которая вдохновляет!
    От 90
    3 часа
    Одесса, которая вдохновляет!
    8 отзывов
    О событиях и людях, прославивших город романтиков, на обзорной прогулке по его самым чудесным местам
    Добро пожаловать в Одессу!
    От 50
    3 часа
    Добро пожаловать в Одессу!
    2 отзыва
    Главные достопримечательности, тайные уголки и увлекательные рассказы на дружеской экскурсии
    Мастер-класс «Снято на пленку»
    30
    3 часа
    Мастер-класс «Снято на пленку»
    2 отзыва
    Попрактиковаться в пленочной фотографии на прогулке по нетуристической Одессе в компании фотографа
    Устричный уикенд
    700грн
    2 часа
    Устричный уикенд