Необычные маршруты по Одессе

Что вас ожидает

Одесса изнутри

Мы пройдем тайными тропами одесских двориков, где нет высоких заборов, камер наблюдения и секьюрити — цивилизация еще только мечтает сюда ворваться. Пока этого не произошло, я покажу вам «музей жизни» Старой Одессы. Вы заглянете во дворик, где снимали фильм «Ликвидация», и увидите парадную, куда заходил Гоцман по пути к экстрасенсу. А еще я раскрою, где и как юный Леонид Утесов впервые познал славу.

Знакомые и не очень знакомые имена

Я расскажу о людях, которые хотели стать героями, и о последствиях этих желаний. Вы узнаете о местных знаменитых бандитах и малоизвестных мирных гражданах. А еще — о легендарных Соньке Золотой Ручке и Мишке Япончике: как они попали в Одессу и дошли до такой жизни. В завершение я покажу одно вкусное местечко, где готовят чисто одесские жареные бычки, и поделюсь другими рекомендациями местного жителя.