Необычные маршруты по Одессе

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Тайные дворики Одессы

Погулять по уютным старым дворикам и услышать истории их жителей на дружеской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Соборной площади
  • Заказать экскурсию

20 за человека

Olga
Задать вопросОбычно отвечает за 38 ч.
Olga – Гид по Одессе
Я покажу секретные уголки Одессы, которые туристы посещают лишь по счастливой случайности.

После шумного оживленного центра они покорят вас спокойствием и душевностью.

Гуляя по тихим улочкам и заглядывая в колоритные дворики, вы по сей день сможете встретить одесситов, которые спросят, откуда вы и к кому, и расскажут о своей жизни как старому знакомому.
Тайные дворики Одессы
Тайные дворики Одессы

Что вас ожидает

Одесса изнутри
Мы пройдем тайными тропами одесских двориков, где нет высоких заборов, камер наблюдения и секьюрити — цивилизация еще только мечтает сюда ворваться. Пока этого не произошло, я покажу вам «музей жизни» Старой Одессы. Вы заглянете во дворик, где снимали фильм «Ликвидация», и увидите парадную, куда заходил Гоцман по пути к экстрасенсу. А еще я раскрою, где и как юный Леонид Утесов впервые познал славу.

Знакомые и не очень знакомые имена
Я расскажу о людях, которые хотели стать героями, и о последствиях этих желаний. Вы узнаете о местных знаменитых бандитах и малоизвестных мирных гражданах. А еще — о легендарных Соньке Золотой Ручке и Мишке Япончике: как они попали в Одессу и дошли до такой жизни. В завершение я покажу одно вкусное местечко, где готовят чисто одесские жареные бычки, и поделюсь другими рекомендациями местного жителя.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. Маршрут не длинный и не утомительный.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Знаменитые жареные бычки стоят 10 евро.
Тайные дворики Одессы
Тайные дворики Одессы
Тайные дворики Одессы
Тайные дворики Одессы
Тайные дворики Одессы
Тайные дворики Одессы
Тайные дворики Одессы
Тайные дворики Одессы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Соборной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Всем привет! Я Ольга, гид по Одессе. Я родилась и выросла в этом замечательном городе и очень его люблю. Это город-солнце, город-настроение, город-жемчужина, город-Мама. У Одессы много имен, но еще больше — улыбок. Улыбаются одесситы, улыбаются путешественники, улыбается сам город. Сюда приезжают за доброжелательностью местных жителей, вкусной едой, Черным морем и, конечно, интересными историями. Историй много, и 2 часа нашей встречи пролетят незаметно. Но самое интересное я-таки успею вам рассказать и показать!
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Это прогулка для тех, кто хочет по-настоящему узнать Одессу и рассмотреть её глазами местного жителя. Я покажу вам самые интересные и колоритные уголки города, неизвестные туристам, расскажу, куда идти за лучшей местной кухней и вином, помогу посмотреть на город с высоты и поделюсь городскими секретами «для своих», которые здорово вам помогут в путешествии.

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