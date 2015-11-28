Еще несколько необычных экскурсий в Одессе

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Устричный уикенд

Сергей S.
Сергей S. – Гид из Одессы
Устричный уикенд
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 700 грн за человека

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Устричный уикенд
Устричный уикенд в городе Одессе - это возможность прикоснуться к роскоши этикета устричной дегустации. Специально отобранные для Вас сорта устриц, подобающие данной церемонии вина, атмосфера светской беседы, изысканный вечер и гамма вкусовых ощущений, все это ждет Вас.
Вы почувствуете себя настоящим дегустатором и знатоком увлекательного мира устриц.
Количество участников 2-4 человека. За два часа мы посетим один из лучших ресторанов города, где и пройдут дегустация и мастер класс. Место встречи у памятника Екатерине Великой на Екатерининской площади.

В Устричный тур входит:

  • -Трансфер в ресторан.
  • -Дегустация трех сортов устриц: Фин де Клер, Жилардо, Бретань (по две устрицы каждого сорта).
  • -Дегустация вин, подаваемых к устрицам (бокал шампанского и роскошного Французского вина из винной карты устричной дегустации).
  • -Мастер класс по приготовлению и этикету употребления устриц (подготовка к подачи устриц, сервировка, вы научитесь правильно открывать устрицы и узнаете секреты устричного этикета).
  • -История культуры потребление устриц. Вы узнаете все, что только можно знать про это блюдо.
Начало и место завершения
🚩 Екатерининская площадь

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей S.
Сергей S.
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