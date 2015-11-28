Еще несколько необычных экскурсий в Одессе

Устричный уикенд в городе Одессе - это возможность прикоснуться к роскоши этикета устричной дегустации. Специально отобранные для Вас сорта устриц, подобающие данной церемонии вина, атмосфера светской беседы, изысканный вечер и гамма вкусовых ощущений, все это ждет Вас.

Вы почувствуете себя настоящим дегустатором и знатоком увлекательного мира устриц.

Количество участников 2-4 человека. За два часа мы посетим один из лучших ресторанов города, где и пройдут дегустация и мастер класс. Место встречи у памятника Екатерине Великой на Екатерининской площади.

В Устричный тур входит: