Еще несколько необычных экскурсий в Одессе

Устричный уикенд в городе Одессе - это возможность прикоснуться к роскоши этикета устричной дегустации. Специально отобранные для Вас сорта устриц, подобающие данной церемонии вина, атмосфера светской беседы, изысканный вечер и гамма вкусовых ощущений, все это ждет Вас.
Вы почувствуете себя настоящим дегустатором и знатоком увлекательного мира устриц.
Количество участников 2-4 человека. За два часа мы посетим один из лучших ресторанов города, где и пройдут дегустация и мастер класс. Место встречи у памятника Екатерине Великой на Екатерининской площади.
В Устричный тур входит:
-Трансфер в ресторан.
-Дегустация трех сортов устриц: Фин де Клер, Жилардо, Бретань (по две устрицы каждого сорта).
-Дегустация вин, подаваемых к устрицам (бокал шампанского и роскошного Французского вина из винной карты устричной дегустации).
-Мастер класс по приготовлению и этикету употребления устриц (подготовка к подачи устриц, сервировка, вы научитесь правильно открывать устрицы и узнаете секреты устричного этикета).
-История культуры потребление устриц. Вы узнаете все, что только можно знать про это блюдо.
Начало и место завершения
🚩 Екатерининская площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.