Ваше первое знакомство с Одессой

Шалом всем, кто решил посетить этот удивительный город

Шалом всем, кто решил посетить этот удивительный город.

Мой тур позволит вам полностью погрузиться в атмосферу юмора, с привкусом истории и солёного морского бриза.
Ваше первое знакомство с Одессой
Ваше первое знакомство с Одессой
Ваше первое знакомство с Одессой
Ваше первое знакомство с Одессой
Ваше первое знакомство с Одессой
Ваше первое знакомство с Одессой

Что вы увидите 🤩

  • Оперный театр
  • Потемкинская лестница
  • Уголок Старой Одессы
  • Воронцовский Дворец
  • Шахский Дворец
  • Несколько памятников (Екатерине, «Взятке»)
  • Порт
  • ул. Дерибасовская
  • Горсад
  • Соборная Площадь
  • Дума
  • Археологический музей
  • Звездная аллея
  • Тещин мост

Что вас ожидает:

  • Мы погуляем по историческому центру города, увидим Оперный театр, посчитаем сколько же денег было потрачено на строительство Потемкинской лестницы, а ещё куда пропали те самые 8 ступеней.
  • Я покажу вам памятник первой «Взятке», открою ворота в знаменитые дворы города и научу говорить на том самом «одесском языке».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Прогулка по историческому центру города — это экскурсия в пешеходной зоне;
  • Если будет желание и время, то мы прокатимся к Аркадии (без дополнительных оплат).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Первое знакомство с Одессой
700 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги водителя
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договоренности с туристом

Елена K.
Елена K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Одессе

Одесса, которая вдохновляет!
Индивидуальная экскурсия
5
9
90
за 1-8 чел.
Одесса, которая вдохновляет!
О событиях и людях, прославивших город романтиков, на обзорной прогулке по его самым чудесным местам
Одесса без купюр
Индивидуальная экскурсия
4.9
44
1ч 30м
25
за 1 чел.
Одесса без купюр
Прогулка по необычным уголкам города
Одесса без купюр
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
600грн
за 1 чел.
Одесса без купюр
На экскурсии вы увидите потайные уголки Одессы
В любой день оговоренный заранее
Добро пожаловать в Одессу!
Индивидуальная экскурсия
5
2
50
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Одессу!
Главные достопримечательности, тайные уголки и увлекательные рассказы на дружеской экскурсии
Мастер-класс «Снято на пленку»
Личный мастер-класс
5
2
30
за 1 чел.
Мастер-класс «Снято на пленку»
Попрактиковаться в пленочной фотографии на прогулке по нетуристической Одессе в компании фотографа
Тестовая экскурсия в гривнах. Прогулка по Одессе.
1 000грн
за 1 чел.
Тестовая экскурсия в гривнах. Прогулка по Одессе.
Ежедневно с 09:00 до 23:00
Мастер-класс «Снято на пленку»
Индивидуальная экскурсия
1 700грн
за 1 чел.
Мастер-класс «Снято на пленку»
Предлагаю вам пройти мастер-класс по пленочной фотографии
В любой день обговоренный заранее

Елена K. проводит ещё 1 экскурсию

Одесская кухня
1 000грн
за 1 чел.
Одесская кухня
Одессу невозможно узнать, если не попробовать её кухню
По договоренности с туристом
У нас ещё много экскурсий 😎 в Одессе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Одессе
🇺🇦