Мы погуляем по историческому центру города, увидим Оперный театр, посчитаем сколько же денег было потрачено на строительство Потемкинской лестницы, а ещё куда пропали те самые 8 ступеней.
Я покажу вам памятник первой «Взятке», открою ворота в знаменитые дворы города и научу говорить на том самом «одесском языке».
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Прогулка по историческому центру города — это экскурсия в пешеходной зоне;
Если будет желание и время, то мы прокатимся к Аркадии (без дополнительных оплат).
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Первое знакомство с Одессой
700 грн
Ответы на вопросы
Что входит
услуги водителя
услуги гида
Что не входит
личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.