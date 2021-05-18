Полезная информация о Тернополе
Что нужно знать о Тернополе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тернополе
23:0623
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Тернополь
|По-английски
|Ternopil
|Столица региона
|Тернополь является столицей региона
|Население города
|221 820 чел.
|Аэропорт
|Тернополь TNL (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|319 м. от уровня моря