Всё о Тернополе

Полезная информация о Тернополе

Что нужно знать о Тернополе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тернополе
23:0623
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаТернополь
По-английскиTernopil
Столица регионаТернополь является столицей региона
Население города221 820 чел.
АэропортТернополь TNL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота319 м. от уровня моря

Где находится Тернополь на карте